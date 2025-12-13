Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»

Tras llegar de la emigración desde Colombia, su país de origen, se asentaron en el rural ourensano, en el municipio de Xunqueira de Espadanedo. El viernes por la noche, en la aldea de A Touza, un incendio destruyó la casa de alquiler en la que residían, desde hace unos meses, una pareja y su niña pequeña. No se encontraban en la vivienda cuando se registró el suceso. En el municipio viven otros parientes directos, que los han cobijado después de que se hayan quedado con lo puesto. El Ayuntamiento, de la mano de Protección Civil, se ha puesto en marcha para facilitar ropa, alimentos y otros enseres, «para que dispoñan do básico, porque as súas pertenzas arderon», expone Pablo Graña, el alcalde de Xunqueira de Espadanedo. «Estivemos con eles tralos feitos, para tranquilizalos e ofrecerlles alternativas de aloxamento. Decidiron ir cos seus familiares que tamén residen no concello», añade. «Agora o fundamental é que teñan que comer e que vestir e, de cara á próxima semana, queremos conseguir que poidan acceder a outra vivenda, se pode ser no concello e de alugueiro», dice el regidor. Cáritas también se implicará y Graña confirma, además, la voluntad de varios vecinos en prestar ayuda, con afán solidario.

«Dende o Concello de Xunqueira de Espadanedo facemos un chamamento á solidariedade cos nosos veciños da Touza que padeceron un incendio que destruíu o seu fogar», expresa la entidad local en las redes sociales. Piden colaboración mediante la aportación de alimentos, productos de higiene y ropa. Entre las prendas que son necesarias, detallan las siguientes medidas: «Niña: talla 5-6, pie 27; mujer: talla M, pie 37; hombre: talla L, pie 40/41». Los interesados en ayudar pueden acudir con las donaciones a la oficina de turismo de Xunqueira, el Museo de Niñodaguia, y los bares Mosteiro, Muíño e Tasquiña.

Las pérdidas son cuantiosas pero materiales. No se registraron heridos en este virulento incendio, porque no se encontraba nadie en la casa cuando se declaró. La Guardia Civil investiga las posibles causas del suceso y, entre las hipótesis, se baraja un posible cortocircuito o el efecto de una estufa de leña, pero no hay certezas y la indagación compete a las autoridades. Sobre las once de la noche, el varón de la familia llegó a la casa desde el trabajo y se percató de que había fuego en el interior. Sintió ruido desde el exterior, percibió la temperatura, y por el tejado de la construcción se asomaban las llamas. El perjudicado avisó de inmediato a un vecino y llamaron a emergencias.

Una vivienda arde por completo y otras dos sufren daños tras un incendio Xunqueira de Espadanedo / Bombeiros Maceda

Afectadas en menor medida otras dos casas contiguas

La vivienda ardió por completo. La estructura de madera favoreció la rápida combustión. La cubierta se vino abajo. Existía riesgo de propagación y las llamas, a través de las traviesas de madera, afectaron en menor medida a otras dos casas contiguas de la aldea, una de ellas en ruinas y otra deshabitada. En la vivienda de la familia había varias mascotas, una gata, una perra y un pájaro que fallecieron a causa del fuego. Los perjudicados han perdido ropa, juguetes, documentos y los efectos que forman parte de la vida. «Da mucha tristeza y nostalgia ver que en minutos se derrumba todo», declaraba a la Televisión de Galicia, horas después de los hechos. Angie V. T., la mujer de la familia afectada.

Tras el aviso recibido a las 23:10 horas de la noche del viernes, la central de coordinación de emergencias activó un amplio dispositivo, en el que intervinieron los bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas, los bomberos de los GES de Maceda y O Pereiro de Aguiar, así como la Guardia Civil y también voluntarios de Protección Civil de Xunqueira de Espadanedo.

Durante un exigente operativo con cinco horas de trabajo, los equipos de extinción consiguieron confinar, controlar y sofocar el incendio, que calcinó la casa de la familia de migrantes en la que se originó el fuego. Una de las casas contiguas, que se encontraba en estado prácticamente ruinoso, sufrió desperfectos en la pared medianera. En la otra se vieron afectadas dos habitaciones, con un derrumbe parcial del techo, según la información del 112. Los bomberos permanecieron en el lugar llevando a cabo labores de enfriamiento y de prevención para evitar que el fuego se reavivase. Después del suceso llega el momento de la solidaridad, para que la familia afectada afronte de la mejor manera posible esta situación en unas fechas tan señaladas, en Navidad.