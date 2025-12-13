Ourense honra su talento empresarial en una gala con recuerdo a Marisol Novoa

La Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo volvió a convertirse un año más en el gran punto de encuentro del tejido empresarial ourensano con la Gala de las Empresas Ourensanas, organizada por la Confederación de Empresarios de Ourense, un acto que, ya consolidado en el calendario del empresariado provincial, reunió a más de 300 personas que se dieron cita para celebrar el talento, pero también para rendir un homenaje especialmente sentido: el dedicado a Marisol Novoa, quien presidió la CEO entre 2019 y 2025 y cuyo fallecimiento en agosto dejó una profunda huella en la entidad.

El arranque del acto—al que acudieron autoridades como el presidente de la Diputación, Luis Menor; el conselleiro de Emprego, José González; el presidente del Parlamento, Miguel Santalices; y el presidente autonómico, Alfonso Rueda— lo marcó su recuerdo en imágenes. Sobre una pantalla, fotografías de Novoa recorriendo ferias, reuniones, proyectos… y, junto a ellas, las palabras de las vicepresidentas Beatriz Gómez y Olga Santos, que evocaron momentos compartidos, decisiones complicadas y el estilo inigualable de quien dirigió la Confederación «con serenidad, firmeza y un cariño inmenso hacia Ourense».

Con ese telón de fondo, el presidente de la CEO, César Blanco, buscó equilibrar el tono emotivo con un mensaje de impulso y confianza en el futuro. Tras agradecer la presencia de empresas, instituciones y colaboradores, Blanco subrayó que la gala «crece año tras año» y se consolida como un «escaparate indispensable» para poner en valor la capacidad empresarial de la provincia. Aseguró que la figura de Marisol Novoa tendrá un «reconocimiento permanente» en la entidad y marcó como objetivo prioritario para 2026 la recuperación de la Cámara de Comercio, una tarea que, explicó, requiere «consenso, visión de futuro y una implicación colectiva».

También quiso reivindicar el comercio local y el apoyo a las empresas que sostienen la economía cotidiana de la provincia, porque, dijo, «crear lazos y fortalecer Ourense empieza por valorar lo nuestro». Así, en su intervención insistió en que la provincia cuenta con todos los elementos necesarios para avanzar con firmeza: «empresarios capaces, trabajadores comprometidos, una formación de calidad, una universidad excelente, medios de comunicación sólidos y, sobre todo, una determinación colectiva para seguir creciendo».

Siete ejemplos de éxito

Tras el apartado de intervenciones comenzó el momento más esperado: la entrega de los premios, que cada año reflejan el dinamismo de las empresas ourensanas.

La CEO reconoció a siete compañías que destacan por su trayectoria, su innovación, su capacidad de adaptación o su proyección internacional. Grupo Academia Postal recibió el premio a la Empresa Familiar, un reconocimiento a su consolidación como referente en formación con presencia nacional e internacional y un sólido proyecto editorial propio. El galardón al Espíritu Emprendedor Autónomo, categoría que se incorporaba por primera vez, fue para Piel Natura, una marca de cosmética vegana que ha construido un modelo basado en la innovación sostenible, el uso de materias primas locales y la reducción del impacto ambiental a través de envases responsables.

El reconocimiento a la Empresa Sostenible recayó en Acoval, Aglomerados e Construcións Valdeorras, destacada por integrar criterios de sostenibilidad en todo su proceso productivo, por su certificación ambiental, la medición rigurosa de su huella de carbono y unos estándares de gobernanza que la sitúan como empresa tractora en la transición ecológica del sector.

Mecanizados Rodríguez Fernández (MRF) fue distinguida como Empresa Innovadora por su capacidad para crear soluciones que mejoran la seguridad y eficiencia en el transporte y la logística, un liderazgo tecnológico avalado por patentes, modelos de utilidad y diseños protegidos internacionalmente.

En el ámbito del comercio, la empresa Junior recibió el reconocimiento por sus más de cuatro décadas de trayectoria, durante las cuales «ha sabido crecer y reinventarse sin renunciar a su identidad local, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de ourensanos». También fue premiada Autos González por su compromiso con la responsabilidad social empresarial, una distinción que reconoce su modelo de gestión basado en la calidad del servicio, el compromiso social y ambiental y la anticipación a las nuevas exigencias normativas.

Cerró la entrega el premio José Manuel Pérez Canal a la Exportación, concedido a Aníbal Metalmecánica Gallega (AMG) por su fuerte proyección internacional —más del 50 % de su facturación procede de mercados exteriores— y su especialización en mecanizado de precisión para automoción en países como Alemania, Estados Unidos o China.

«Cooperación, estabilidad y sentidiño» para la economía

La clausura del evento corrió a cargo del presidente del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Rueda, quien destacó la apuesta del Gobierno gallego por ofrecer «estabilidad, cooperación y sentidiño» como fórmula para apoyar al tejido empresarial, al que definió como «pieza clave» del desarrollo económico y social de Galicia.

Subrayó que la comunidad «aprobará en tiempo y forma los presupuestos de 2026», algo que, dijo, permitirá mantener una política fiscal responsable y «garantizar un escenario de seguridad para empresas y emprendedores».

El presidente afirmó que el tejido empresarial gallego es un ejemplo vivo de lo que representa Galicia Calidade, «desde las grandes compañías hasta los pequeños negocios que cada día levantan la persiana». Reivindicó además que Ourense es una provincia «potente con capacidad para competir y crecer en todos los sectores».