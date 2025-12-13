Un multirreincidente quebrantó el alejamiento de su ex con una llamada y una carta desde prisión

Doce meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena, con la aplicación de la agravante de multirreincidencia. Es la condena que ha aceptado un hombre de 39 años de edad, que reconoce los hechos con una sentencia de conformidad, un acuerdo que ratificó este martes en una vista en el Penal Número 2 de Ourense. El encausado solicitó el cumplimiento de la pena y renunció a la solicitud de los beneficios de la suspensión. Le constan varias condenas en los últimos años dictadas en la provincia por delitos de quebrantamiento. La última sentencia, de esta semana, considera probado que este varón «era perfectamente conocedor de que no podía acercarse a su expareja», así como tampoco comunicarse con ella por ningún medio. Así lo había establecido una sentencia del Penal 1 de Ourense, en septiembre de 2023. Vulnerando ese mandato judicial, el 7 de febrero de 2024 llamó a la perjudicada desde el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, donde se encontraba interno. Asimismo, en marzo de 2024 el encausado envió a la víctima una carta, también desde la prisión.