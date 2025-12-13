Marcos Valcárcel es recordado en su centro cultural homónimo 15 años tras su muerte

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió un emotivo homenaje en el 15º aniversario del fallecimiento del historiador y divulgador ourensano que da nombre al espacio. Amigos, familiares y personas vinculadas al ámbito cultural se reunieron para recordar su figura a través de la lectura de fragmentos de sus textos más emblemáticos, evocando su defensa de la memoria local y su pasión por la divulgación histórica.

El acto, sencillo y muy cercano, sirvió para poner en valor el legado intelectual de Valcárcel y su influencia en varias generaciones de estudiosos y creadores. En el acto intervinieron autores como Afonso Vázquez Monxardín o Xosé Luís Carrión, aparte de su hermano Fiz Valcárcel, quien representó a la familia del homenajeado. La jornada concluyó con un breve coloquio sobre su aportación a la cultura ourensana.