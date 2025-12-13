Marcos Valcárcel es recordado en su centro cultural homónimo 15 años tras su muerte
Amigos y familiares de la cultural le rindieron homenaje leyendo sus textos
d. a.
El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió un emotivo homenaje en el 15º aniversario del fallecimiento del historiador y divulgador ourensano que da nombre al espacio. Amigos, familiares y personas vinculadas al ámbito cultural se reunieron para recordar su figura a través de la lectura de fragmentos de sus textos más emblemáticos, evocando su defensa de la memoria local y su pasión por la divulgación histórica.
El acto, sencillo y muy cercano, sirvió para poner en valor el legado intelectual de Valcárcel y su influencia en varias generaciones de estudiosos y creadores. En el acto intervinieron autores como Afonso Vázquez Monxardín o Xosé Luís Carrión, aparte de su hermano Fiz Valcárcel, quien representó a la familia del homenajeado. La jornada concluyó con un breve coloquio sobre su aportación a la cultura ourensana.
