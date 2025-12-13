Expertos analizan en Ourense las raíces del declive demográfico

Ourense se convirtió este viernes en uno de los puntos neurálgicos desde los que se quiere empezar a comprender —y revertir— el declive demográfico que vacía el noroeste español. Hasta la Subdelegación del Gobierno se desplazó el Grupo Noroeste, un equipo formado por especialistas de varias universidades que estudia por qué provincias como Ourense llevan décadas perdiendo población a un ritmo muy superior al resto del país.

El encuentro forma parte del proceso que alimentará la Nueva Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, el futuro Plan Estatal «País de los 30 minutos» y el nuevo Observatorio de Equidad Territorial, tres herramientas con las que el Gobierno, y en concreto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quiere dotarse de una hoja de ruta más afinada para hacer frente a la despoblación. Por ello, la elección de Ourense no es casual: con retrocesos superiores al 10 % desde el año 2000, la provincia es uno de los territorios donde el fenómeno se manifiesta con mayor crudeza.

Los investigadores sociólogos, geógrafos e ingenieros— trabajan sobre dos frentes. El primero, la elaboración de un diagnóstico profundo que analice las condiciones de vida en las áreas rurales, la movilidad, la ordenación territorial y el papel que han desempeñado las instituciones en estos años. El segundo, la formulación de directrices prácticas para que las administraciones puedan impulsar cambios reales: desde mejorar la accesibilidad y los servicios hasta generar entornos que favorezcan la innovación, el emprendimiento y el arraigo.

La idea parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, a través de su Secretaría General, detectó que el noroeste peninsular concentra los peores datos poblacionales del último cuarto de siglo, motivo por el que decidió impulsar un plan de acción especial destinado específicamente a estos territorios, entre los que, a mayores de Ourense, se encuentran León, Zamora, Lugo, Palencia, Asturias y Salamanca .

Estrategias diferenciadas

Así, el Grupo Noroeste se creó para movilizar el conocimiento académico y técnico en torno a este problema, no solo desde la estadística, sino desde una comprensión más amplia de los procesos territoriales que están detrás del descenso demográfico. Su misión es analizar factores como las oportunidades laborales, la accesibilidad, las dinámicas de movilidad, la vertebración de servicios públicos o las posibilidades de desarrollo endógeno, para después convertir esas conclusiones en propuestas de utilidad directa para las políticas públicas. La intención es poder disponer, por primera vez, de una estrategia diferenciada para provincias que comparten características comunes: envejecimiento extremo, pérdida continuada de habitantes y dificultades crecientes para garantizar servicios básicos y actividad económica.

En este contexto, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, recibió ayer al grupo multidisciplinar, agradeció al equipo su trabajo y subrayó la relevancia de apoyar las decisiones públicas en investigaciones de este tipo. «Es fundamental apoyarse en la ciencia y en el conocimiento para afrontar y resolver los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía, en este caso al espacio rural de la provincia».

El equipo, que diseñará el plan de acción, está integrado por nombres de referencia como los sociólogos Luis Alfonso Camarero Rioja y Julio A. del Pino (UNED), los ingenieros Inés Santé Riveira y Emilio Rafael Díaz Varela (USC), la investigadora sobre geografía rural Milagros Alario (Universidad de Valladolid) y el catedrático de Análisis Geográfico Regional, Juan Ignacio Plaza (Universidad de Salamanca).