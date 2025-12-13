Celanova inicia la fase III del saneamiento integral con una inversión de 600.000 euros
La intervención será sufragada al 95% por la CHMS, el Concello pondrá el 5%
L. G.
El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, y el alcalde de Celanova, Antonio Puga, firmaron recientemente un convenio de colaboración que dará luz verde a las actuaciones correspondientes a la fase III del saneamiento integral del concello.
El acuerdo establece las condiciones para la financiación, redacción del proyecto, puesta a disposición de los terrenos, ejecución y posterior mantenimiento de las obras, que se centrarán en la mejora de la red de saneamiento en el núcleo de Mandrás y en las conexiones pendientes de Penalta y Hermida a la red general municipal. La inversión total asciende a 600.000 euros, de los cuales el 95 % será sufragado por la CHMS y el 5 % restante por el Concello, según explicó Quiroga.
El presidente de la CHMS destacó que estas actuaciones tendrán un impacto positivo directo en la calidad de las aguas y en los ecosistemas fluviales afectados hasta ahora por deficiencias en el saneamiento. «La colaboración entre administraciones es clave para avanzar en proyectos que mejoren y preserven el medio ambiente, de cara a un desarrollo más sostenible», concluyó Quiroga, resaltando la importancia de la coordinación institucional.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Aparece muerta la septuagenaria con alzhéimer desaparecida en Avión
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- Molestó en un autobús y se resistió a los guardias civiles: «Pégame un tiro»
- Preocupación vecinal en A Ponte tras la aparición de un cadáver en un edificio okupa
- El pueblo fantasma de Couso que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones
- Identifican al fallecido en un edificio en ruinas de Ourense mediante la regeneración de varias falanges