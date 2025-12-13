CCA presenta su campaña de Navidad
d. a.
El Centro Comercial Aberto Ourense Centro presentó en la mañana de ayer su campaña de Navidad. Bajo el título ‘Nadal Máxico’, la asociación colabora con Amencer, la Xunta de Galicia y el Concello de Ourense con el objetivo de dinamizar el comercio local, premiar la fidelidad de la clientela y crear un ambiente «próximo e familiar» en las calles céntricas de Ourense.
Para ello, organiza una serie de actividades infantiles cuyas invitaciones se podrán solicitar en los establecimientos asociados. El próximo 23 de diciembre, Papá Noel visitará diferentes puntos de la zona comercial, y en los siguientes días, el Auditorio Municipal acogerá una serie de espectáculos de magia. Finalmente, el 30 de diciembre se celebrará una Fiesta Infantil de Fin de Año.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Aparece muerta la septuagenaria con alzhéimer desaparecida en Avión
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- Molestó en un autobús y se resistió a los guardias civiles: «Pégame un tiro»
- Preocupación vecinal en A Ponte tras la aparición de un cadáver en un edificio okupa
- El pueblo fantasma de Couso que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones
- Identifican al fallecido en un edificio en ruinas de Ourense mediante la regeneración de varias falanges