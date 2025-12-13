CCA presenta su campaña de Navidad

El Centro Comercial Aberto Ourense Centro presentó en la mañana de ayer su campaña de Navidad. Bajo el título ‘Nadal Máxico’, la asociación colabora con Amencer, la Xunta de Galicia y el Concello de Ourense con el objetivo de dinamizar el comercio local, premiar la fidelidad de la clientela y crear un ambiente «próximo e familiar» en las calles céntricas de Ourense.

Para ello, organiza una serie de actividades infantiles cuyas invitaciones se podrán solicitar en los establecimientos asociados. El próximo 23 de diciembre, Papá Noel visitará diferentes puntos de la zona comercial, y en los siguientes días, el Auditorio Municipal acogerá una serie de espectáculos de magia. Finalmente, el 30 de diciembre se celebrará una Fiesta Infantil de Fin de Año.