El BNG pretende potenciar el comercio gallego y próximo

Como ya viene siendo habitual en los últimos años, el BNG aprovechó las fechas festivas en las que se encuentra el año para promover un consumo de producto local y de proximidad de cara a las compras de Navidad. Para ello, el grupo nacionalista presentó ayer frente a las puertas de la Praza de Abastos su campaña ‘Mellor local, mellor en galego’, con el que pretende conseguir este objetivo, además de frenar la expansión de grandes superficies comerciales, apostar por una producción ecológico o impulsar una nueva Lei de Comercio Local que proteja a las pymes kilómetro 0.

La elección del lugar para la inauguración no fue para nada casual, sino una forma de que el BNG muestre su «apoio e compromiso cara un modelo de xestión e de facer as cousas co que coincidimos plenamente», además de insistir en la « necesidade de que as praceiras e praceiros abandonen canto antes o espazo que ocupan na Alameda e que o poidamos recuperar para o conxunto da veciñanza», ante el alargado conflicto que los comerciantes de la plaza y el alcalde Ourense viven desde hace meses. En este sentido, el grupo político destacó que «logo de todos os ofrecementos feitos, entendemos que se non se chega a un entendemento é única e exclusivamente porque o Alcalde non quere, en ante iso, pedímoslle que diga con clareza que quere mudar o modelo de xestión, e que para facelo, as praceiras e os praceiros sobra».