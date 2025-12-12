Revés judicial al Colegio de la Abogacía de Ourense: infringió «claramente el principio de legalidad» en la sanción a una trabajadora

Uno de los pleitos que sitúan al Colegio de la Abogacía de Ourense como parte demandada en los juzgados, por conflictos laborales con trabajadoras, ha salido cruz para la institución, que representa a 637 abogados en activo y 712 no ejercientes, según datos de noviembre. En una resolución conocida este viernes, el magistrado del juzgado de lo Social Número 1 de la provincia, Francisco Javier Blanco Mosquera, anula una sanción de dos meses sin empleo ni sueldo impuesta a una auxiliar administrativa que lleva 24 años de vinculación a la entidad. La trabajadora está de baja tras estos hechos.

La medida disciplinaria que articuló la nueva directiva liderada por la decana Marta Gómez, que tomó posesión el pasado febrero tras ganar con claridad las elecciones hace un año, «no está prevista en ningún texto legal, ni en ningún convenio colectivo aplicable, por lo que se infringe claramente el principio de legalidad en materia de sanciones», señala la autoridad. El magistrado laboral da, además, otro motivo de nulidad: «El colegio demandado dice que la actora no puede alegar indefensión porque se ha tramitado un expediente informativo previo. Pero la tramitación del expediente no subsana la carta de sanción. La trabajadora no tiene por qué saber después de la tramitación de este expediente cuáles son los hechos concretos que se le imputan. Es el colegio demandado el que, después de tramitar el expediente, tiene que fijarlos de manera que la actora pueda conocerlo y pueda defenderse». La sentencia estima la demanda de la trabajadora, representada por el abogado Wilson Jones Romero, del despacho ourensano AWM. Se trata de una resolución definitiva, contra la que no cabe interponer recurso alguno. Por lo tanto será firme el primer revés judicial contra el Colegio de la Abogacía de Ourense, representado por una letrada de Barcelona. El día del juicio, la decana defendió la actuación de su junta y afirmó que el trato con los afectados ha sido en todo momento «profesional» y sin vulnerar derechos.

La entidad impuso a la auxiliar administrativa una sanción de dos meses sin empleo ni sueldo por una supuesta falta muy grave. La demanda aludía a que la medida se enmarcaba en una dinámica de hostigamiento hacia la trabajadora por parte de la directiva del colegio. Cuatro de los cinco empleados que había en la entidad tuvieron problemas con la nueva junta. No obstante, el magistrado Blanco subraya que «ningún hecho concreto se señala en la demanda que permita entender que la sanción constituya un ataque a su dignidad, por lo que no cabe entender acreditado indicio alguno que permite la declaración de nulidad por vulneración del artículo 10 de la Constitución Española».

Una carta «genérica»

En cambio, sí prospera el otro argumento del pleito. El abogado incidió en que la carta de sanción comunicada a la trabajadora no cumplía con el requisito que exige la jurisprudencia para este tipo de escritos disciplinarios. El magistrado de lo Social Número 1 comparte ese criterio: «La carta incumple el requisito de suficiencia, pues se limita a imputarle una serie de hechos genéricos, en los que no se dan los detalles concretos, que permitan a la trabajadora conocer el alcance de estos y defenderse de manera adecuada».

La nueva directiva del colegio achacaba a esta empleada un incumplimiento reiterado en la entrega de documentación contable y de gestión, que se le requirió varias veces y que acabó entregando tarde y de manera incompleta, según la entidad, lo que supuso un perjuicio para el control financiero al bloquear la auditoría que la nueva junta debía hacer tras su llegada. «No se concretan las fechas en las que ha sido requerida y la información que falta», dice el juez. La institución reprochaba a la administrativa retrasos en la entrega de libros a colegiados y en los pagos de los gastos de desplazamiento del turno de oficio, «no concretando los supuestos especificados», añade el juzgador. Además, la directiva colegial afeaba un incumplimiento de horarios y desobediencia a la orden de no hacer horas extra. «Se limita a decir que existen registros que evidencian el fichaje en horario no autorizado y la desatención a las normas de funcionamiento interno comunicadas por la junta de gobierno, pero sin precisar los días en los cuales ha existido un incumplimiento de la jornada laboral y tampoco se concretan los actos de desobediencia que se le imputan», analiza el magistrado en la sentencia.

«Sin observar los requisitos»

La entidad también atribuyó a esta empleada falta de diligencia en la gestión de pagos que supuestamente provocaron la pérdida de cobertura de la póliza de ciberseguridad, «sin indicar cuándo se debería de haber pagado el seguro, y cuándo se pagó, al objeto de poder determinar el alcance de la imputación efectuada», dice el juez.

La sanción debe ser nula, al amparo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, «que establece que procede declarar la nulidad de la sanción si hubiese sido impuesta sin observar los requisitos formales establecidos legal, convencional o contractualmente», subraya el magistrado del Social 1.

El análisis del juzgado no se detiene en este punto. «Además, aun cuando se consideren ciertos los hechos que pudieran deducirse del expediente informativo previo —que desde luego no corresponde a este juzgador concretar—, la sanción igualmente debería de ser declarada nula por infracción del principio de legalidad», advierte Francisco Javier Blanco.

La carta comunicada a la trabajadora afectada aludía a los artículos 54 y 58 del Estatuto de los Trabajadores. El primero se refiere al despido disciplinario y, por tanto, «no resulta aplicable en materia de sanciones menores», corrige el magistrado. Y el artículo 58.1 establece que los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.

«En el caso enjuiciado, dado que al colegio demandado no le resulta aplicable ningún convenio colectivo que establezca un régimen disciplinario propio, y aun en el caso que pudiera entenderse cumplido el principio de tipicidad, por falta muy grave, con los supuestos que prevé el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, se ha de recordar que el principio de legalidad atañe también a la sanción impuesta, y que la sanción de dos meses que impone el colegio demandado a la actora no está prevista en ningún texto legal, ni en ningún convenio colectivo aplicable al demandado, por lo que se infringe claramente el principio de legalidad en materia de sanciones. Así las cosas, en cualquier caso, procede declarar la nulidad».

Más juicios en 2026

Este misma auxiliar administrativa sostiene una segunda demanda contra el colegio de la abogacía ourensana. El juicio está señalado para finales de febrero, en el juzgado de lo Social 2. En dicho pleito por resolver, la afectada discute una sanción de 15 días de duración sin empleo ni sueldo.

A principios de enero se examinará en juicio el despido, el pasado octubre, de una empleada del colegio que solicita la nulidad de dicho cese por una supuesta vulneración de derechos. La situación de conflictividad laboral en la institución colegial en este primer año de mandato de la nueva junta liderada por Marta Gómez incluye la salida, a finales de octubre, del antiguo secretario técnico, en el cargo desde 2007. También era el delegado de personal. Tras presentar un pleito porque se quejaba de una supuesta modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y de un presunto acoso laboral, alcanzó un acuerdo con el colegio, que se saldó con la extinción de su contrato. Por otra parte, el Social 1 de Ourense ya ha resuelto una demanda contra el colegio de una trabajadora que pedía un trienio, una antigüedad que la empresa no le reconoce. En este caso, el juez Blanco desestima la pretensión.

Ciento tres colegiados firmaron una solicitud de asamblea extraordinaria para pedir aclaraciones sobre varias cuestiones, incluida la situación judicial insólita de la entidad. La junta de gobierno justificó la necesidad de guardar reserva para preservar la protección de datos personales de los afectados.