Ourense remonta población por tercer año consecutivo y supera los 305.000 habitantes

La provincia de Ourense vuelve a desafiar la tendencia demográfica gallega y encadena su tercer año consecutivo de crecimiento poblacional. Los nuevos datos del padrón municipal publicados por el INE —con referencia a 1 de enero de 2025 pero difundidos ahora— elevan la población provincial hasta los 305.573 habitantes, por encima de los 304.592 del año anterior y de los 304.550 registrados en 2023. Un avance lento pero sostenido que confirma un cambio de ciclo en un territorio que durante años figuró entre los que más población perdían.

La ciudad de Ourense refuerza su papel como gran motor demográfico al sumar casi un millar de nuevos vecinos y alcanzar los 105.769 habitantes, el 34,6% del total provincial. La capital crece con firmeza respecto a los 104.891 registrados un año antes y continúa atrayendo población joven y familias que buscan en el área urbana mejores oportunidades laborales y de servicios.

A su alrededor, treinta concellos logran también incrementar sus cifras. Entre ellos sobresale Allariz, que pasa de 6.410 a 6.497 vecinos y mantiene su trayectoria de crecimiento sostenido. Verín avanza con fuerza, de 13.798 a 13.956, mientras Xinzo de Limia escala de 9.632 a 9.699. En Valdeorras, O Barco consolida su recuperación y sube de 13.300 a 13.368 y O Carballiño, otro de los grandes polos demográficos, gana más de 170 habitantes al pasar de 14.075 a 14.249.

El incremento también alcanza a concellos del entorno metropolitano y de la franja central. Barbadás crece ligeramente, de 11.176 a 11.201; Pereiro de Aguiar asciende de 6.731 a 6.794; y San Cibrao das Viñas, con un perfil marcadamente industrial, avanza de 5.718 a 5.751. Municipios medianos como Maceda (2.837 a 2.874), Maside (2.742 a 2.768), Amoeiro (2.399 a 2.443), Coles (3.172 a 3.228) o Monterrei (2.397 a 2.403) consolidan también ligeros repuntes.

El mapa del crecimiento se extiende igualmente por áreas rurales donde cada variación resulta significativa. La más marcada se encuentra en el concello de A Bola, la reserva de la biosfera sube de 1.091 a 1.139 habitantes y en A Merca, cuya población asciende de 1916 a 1.962. Se incorporan a la lista Calvos de Randín de 644 a 650, Castro Caldelas de 1.238 a 1.244, Cortegada de 1.024 a 1.027, Entrimo de 1.079 a 1.093, Esgos de 1.102 a 1.103, A Gudiña de 1.186 a 1.197, Leiro de 1.481 a 1.517, Nogueira de Ramuín de 2.048 a 2.074, Padrenda de 1.534 a 1.555, A Peroxa de 1.761 a 1.793, Rubiá de 1.390 a 1.391, A Teixeira de 326 a 328, Verea de 955 a 974 y Xunqueira de Espadanedo de 673 a 696. Uno de los incrementos más llamativos lo firma Larouco, que crece de 437 a 484, una subida poco habitual en territorios tan pequeños y envejecidos.

El único de los 92 concellos ourensanos que ni sube ni baja es Pontedeva, los 458 habitantes que lo componían en el 2024 se mantienen en el 2025.

Así pues, las previsiones demográficas más recientes apuntan a que esta mejoría no será pasajera. Los cálculos oficiales estiman que, de aquí a 2030, el censo provincial podría sumar alrededor de 4.000 habitantes, un crecimiento que se apoyaría en una ligera recuperación de los nacimientos y, sobre todo, en el empuje de los flujos migratorios, llamados a intensificarse en los próximos años.

La inmigración, la explicación a las cifras

Este nuevo escenario es especialmente significativo si se recuerda lo ocurrido tras 2011, cuando Ourense comenzó a perder más de mil habitantes cada año llegando a su máximo descuento en 2014, perdiendo 4.431 vecinos en un solo ejercicio. Con los 305.573 residentes que refleja ahora el INE, la provincia se aleja del horizonte pesimista que la situaba por debajo del umbral de los 300.000 habitantes.La clave del cambio está en la migración. Durante el último año, la llegada de población extranjera se ha traducido en 2.603 nuevos residentes, mientras que el número de personas con nacionalidad española ha bajado en 1.792. Ese movimiento ha provocado que, por primera vez, la población nacida fuera de España supere la cifra simbólica de los 50.000 empadronados: el padrón recoge 51.337 vecinos y vecinas de origen extranjero. Un crecimiento que, unido al freno de la emigración, está permitiendo amortiguar el desplome de la natalidad y sostener la recuperación demográfica de la provincia.