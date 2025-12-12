Olivier García, el artista de la postal del Concello

La concejala de Educación, Tamara Silva, entregó ayer el premio del Certamen Infantil de Dibujo de la Postal de Navidad, que este año eligió la obra de Olivier García Sierralta, alumno de Primaria del colegio Padre Feijóo. Su dibujo, unas bolas de Navidad con lugares emblemáticos de la ciudad de Ourense, se convertirá en la felicitación oficial del Concello estas fiestas.