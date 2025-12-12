Jácome vuelve a jugar a los dados con el sueldo de sus asesores

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, con el censo más abultado de la historia local en número de asesores, -27 en total de los que 19 están en exclusiva a su servicio-, vuelve a jugar con ellos a los dados, en un continuo cambio de cromos que lleva a cabo desde que llegó al gobierno del Concello en 2019, y que, esta vez, parece que no incluye despidos fulminantes, sino un cambio de roles, aprobado con un nuevo decreto. Algo que fuentes de la oposición ven como un nuevo juego de palo y zanahoria, o pólvora y magnolias, por ponerle poesía, para premiar o castigar, lo que el interpreta como fidelidades. Para otro sumisiones.

El decreto mueve de puestos a Eloy Mojón, Laureano Bermejo y Fernando Casanova, que ocupaban, por este orden, el puesto de Coordinador del Grupo Político de Democracia Ourensana, el Asesor Político y Director de Comunicación.

En el caso del Gobierno local, raramente los puestos por los que cobran los asesores de Jácome tienen que ver realmente con la labor para la que figuran contratados, y es fácil que a un jefe de comunciación –un trabajo complejo tratándose de un alcalde que no convoca a los medios a ruedas de prensa– se dedique a contar baches y señales rotas en la calle. Y no es una frase hecha ni una suposición.

Así que, con este decreto que entrará de inmediato en vigor, el que era Coordinador de Grupo Político, Eloy Mojón, ejemplo de resiliencia en medio de un mar de ceses y expulsiones, pasa a ser Director de Comunicación, y queda indemne salarialmente, pues sigue percibiendo algo más de 60.000 euros brutos. El que ocupaba antes ese cargo, y si hacía al menos algo relacionado con el mismo, fotos de todo cuanto paso y obra visita al alcalde, baja a asesor político. Se trata de Fernando Casanova, y es posible que esto le merme algo su salario, aunque, en el universo de asesores del alcalde de Ourense, nunca se sabe cuales son los salarios finales, pues dependen de la donación «voluntaria» que deben de dar al partido del regidor, Democracia Ourensana. Donaciones que, según exasesores denunciantes, en su momento eran «salvajes».

Así que el decreto tiene al fin un tercer nombre que se beneficia y despega en el universo de los afectos del regidor: Laureano Bermejo que sube de asesor a Coordinador de Grupo Político, lo que se traduce, en teoría, en ingresos brutos de 60.000 euros. Bermejo, que fue edil y secretario gallego de Ciudadanos, pasando luego a UPyD, es un hombre de peso en los últimos años en DO, e incluso el que elaboró los estatutos del nuevo partido, con el que Jácome dice que va a concurrir a las generales. Por ahora, y sin llegar a Moncloa, el super paquete de asesores municipales tiene un presupuesto de 2,5 millones para el mandato.