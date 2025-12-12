Homenaje en la despedida a una jueza pionera

Con más de 43 años de trayectoria en la carrera judicial, más de 38 como magistrada, Ángela Irene Domínguez-Viguera Fernández, nacida en 1953, se retiró de la administración de justicia el pasado mes de noviembre. Este jueves fue homenajeada por sus compañeros de la carrera judicial y fiscal, además de por abogados, policías en activo y ya jubilados, en una comida de despedida en el restaurante San Miguel, tras su amplia trayectoria al servicio de la justicia. Según el último escalafón publicado de la carrera judicial, actualizado con datos del primer trimestre de este año, Domínguez-Viguera ocupaba el puesto 66 entre los 4.970 magistrados hombres y mujeres de toda España. Ella fue la primera mujer jueza que ejerció en Vigo, su primer destino en 1980. Era la mujer magistrada con el mayor escalafón de la justicia en Galicia.

Desde los años noventa, Ángela Domínguez-Viguera ha ejercido como magistrada de la Audiencia Provincial de Ourense. Presidía la Sección Primera, del ámbito civil.

«Esta es una profesión que te absorbe. Te quita de tu vida personal y familiar, pero también te engancha. Es una carrera muy bonita e interesante, porque tratas el lado humano de la gente e intentas dar una solución a sus problemas más personales. La justicia es ser justos, es dar a cada uno lo suyo, con arreglo a derecho y apoyándote en las leyes y la jurisprudencia. Es un trabajo muy interesante. Sé que voy a echar de menos hacer sentencias, trabajar, concentrarme en un caso», expresaba Domínguez-Viguera, en una entrevista con FARO, hace unos meses. «Me dedicaré a mis plantas, a la jardinería y a leer novelas», sonríe. «Intentaré seguir activa mentalmente y al día de las cuestiones jurídicas», decía esta jueza pionera.

En 1980 hizo historia al convertirse en la primera mujer jueza que ejerció en Vigo. De su primer destino en un juzgado de distrito en la ciudad olívica pasó a un órgano de Primera Instancia e Instrucción en Corcubión (A Coruña). Tras ascender a magistrada, fue destinada a Barcelona, donde estuvo dos años. De regreso a Galicia, a finales de los ochenta tomó posesión en el juzgado mixto Número 2 de Ourense. Años después ascendió a la Audiencia Provincial, el tribunal que ha sido su último destino.