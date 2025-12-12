El Concello dota 768.000 euros para la mejora de la pasarela de O Vao
La Xunta de Goberno Local avanzó en el derribo del edificio de As Caldas, que es utilizado por okupas
REDACCIÓN
La Xunta de Goberno Local del Concello aprobó los expediente para contratar, entre otras varias obras de mejora. Una de ellas es la de rehabilitación de la pasarela de O Vao, sobre el Miño, que une la ribera derecha del río con el Centro Comercial Ponte Vella. El Concello destinará una partida de 768.345 euros, IVA incluido a mejorar esa infraestructura.
Otro de los proyectos que se aprobaron ayer es el acondicionamiento y humanización del núcleo de A Lonia, con un presupuesto de licitación de 852.821 euros también a cargo del Concello.
Derribo en As Caldas
Fuera del orden del día aprobó una modificación del pliego de condiciones para contratar a la empresa que redactará el proyecto de demolición y reconstrucción del edificio emplazado en la Avenida de As Caldas, número 3.
Se trata de uno de los edificios que es propiedad del Concello y que está amenazado de derribo, pues la intención es derribarlo, para poder ampliar la movilidad entre la avenida de As Caldas y la calle Basilio Álvarez.
Esta última acoge un área de crecimiento lúdico y de viviendas, en la que irá ubicado el futuro Parque Canedo, con piscinas, áreas verdes y parques infantiles.
