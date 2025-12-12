El Concello dota 768.000 euros para la mejora de la pasarela de O Vao

La Xunta de Goberno Local del Concello aprobó los expediente para contratar, entre otras varias obras de mejora. Una de ellas es la de rehabilitación de la pasarela de O Vao, sobre el Miño, que une la ribera derecha del río con el Centro Comercial Ponte Vella. El Concello destinará una partida de 768.345 euros, IVA incluido a mejorar esa infraestructura.

Otro de los proyectos que se aprobaron ayer es el acondicionamiento y humanización del núcleo de A Lonia, con un presupuesto de licitación de 852.821 euros también a cargo del Concello.

Derribo en As Caldas

Fuera del orden del día aprobó una modificación del pliego de condiciones para contratar a la empresa que redactará el proyecto de demolición y reconstrucción del edificio emplazado en la Avenida de As Caldas, número 3.

Se trata de uno de los edificios que es propiedad del Concello y que está amenazado de derribo, pues la intención es derribarlo, para poder ampliar la movilidad entre la avenida de As Caldas y la calle Basilio Álvarez.

Esta última acoge un área de crecimiento lúdico y de viviendas, en la que irá ubicado el futuro Parque Canedo, con piscinas, áreas verdes y parques infantiles.