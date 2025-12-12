Clamor contra las guardias sin cotizar y la sobrecarga de trabajo: «Hay médicos con 90 horas semanales»

La última de las cuatro jornadas de huelga a nivel nacional de los médicos, para expresar su rechazo al borrador del estatuto marco que promueve el Ministerio de Sanidad y para solicitar uno específico de la profesión que atienda mejoras laborales y salariales, fue la más secundada y reunió a más de 200 médicos este viernes en las puertas del hospital de Ourense, que rodearon el recinto para dar visibilidad a su protesta. También hubo acciones en centros de salud.

«No a las guardias de 24 horas»; «no es vocación, es explotación»; «soy facultativo, no esclavo cautivo»; o «cansados de trabajar por ocho», sobre una ilustración de un pulpo con un gorro de sanitario, en una metáfora de la sobrecarga de trabajo, fueron algunas de las consignas que los profesionales mostraron en la concentración más multitudinaria del CHUO. La protesta comenzó al grito de «hora trabajada, hora cotizada». Solo en una de las jornadas de protesta —los datos facilitados por el Sergas corresponden al jueves—, en el área sanitaria provincial se suspendieron 21 intervenciones quirúrgicas, 946 consultas con especialistas y 86 pruebas diagnósticas.

«Basta a un estatuto marco que ignora la realidad asistencial. Basta a la sobrecarga, a la precariedad y al deterioro de la sanidad pública. Movilizados por unas condiciones laborales dignas, porque defender a los profesionales es defender la salud de la ciudadanía», expresaba este viernes el Colegio de Médicos de Ourense.

Según los datos del Sergas, en el turno de mañana hubo un 30 % de seguimiento de la huelga en el CHUO y del 7,4% en la jornada de tarde. En el hospital de Verín y O Barco, la participación alcanzó el 25,86% y el 11,67%, respectivamente, mientras que fue del 0% por la tarde. En la atención primaria, la adhesión en el área sanitaria provincial se situó en un 4,4% en la jornada matinal y en la vespertina, según la Consellería.

El sindicato O’Mega sitúa la participación en Ourense en un 83% en la atención hospitalaria, y un 72% en la primaria. «El seguimiento ha sido muy importante y refleja un descontento generalizado de los profesionales en este momento. Hay que tener en cuenta que en la atención primaria hay muchos servicios unitarios que han tenido que funcionar como servicios mínimos», apunta Pilar Garzón, doctora en Urgencias en Ourense y presidenta del colegio, que representa en la provincia a 1.890 profesionales, el 70% mujeres.

Pancartas en la protesta. / I. OSORIO

Las tres primeras jornadas de parón conllevaron en Galicia la suspensión de 42.000 procedimientos. A falta de los datos del viernes, podrían ser 70.000 en total. El Sergas intentará realizar la semana que viene el 50% de la actividad quirúrgica aplazada. «El objetivo es que las próximas semanas lleguemos al 100%», dice el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Las consultas son «más difíciles» de reorganizar y se irán agendando «en función de las prioridades», para que esté «todo» reprogramado en pocas semanas, informa Europa Press.

«Entendemos el disgusto y reiteramos las disculpas a los pacientes, pero nos hemos visto abocados a una situación que no queríamos. Hemos llegado a un punto de cansancio y hastío. La profesión ha dicho basta», dice Garzón a FARO.

«Esta huelga no es solamente de los médicos, sino también de y por los pacientes, porque son los que reciben las consecuencias de nuestra sobrecarga laboral», expone la presidenta colegial. «Si un médico tiene que atender en la consulta del centro de salud a 60 pacientes al día en una jornada de 7 horas, eso son 2 minutos por persona. En las jornadas interminables con 17 horas de guardia, que siguen a las siete del turno de mañana, es imposible estar igual de lúcido a primera hora que esa noche que a las cinco de la madrugada. Queremos que nuestras condiciones sean lo más dignas posibles, sin esta sobrecarga y jornadas interminables», argumenta Garzón.

«Queremos que se nos reconozca con un estatuto médico propio la responsabilidad asistencial que tenemos. Y queremos trabajar igual que el resto de profesionales en España de todos los sectores. No puede ser que haya médicos que, con las guardias, hagan 90 horas semanales, cuando el Gobierno pretende reducir la jornada laboral a 37,5 horas en todos los sectores», subraya la presidenta del colegio.

Además, las guardias no se tienen en cuenta en la cotización y son obligatorias hasta los 55 años. «Es un sistema inventado hace cuatro décadas, cuando existía una demanda puntual, no la actual sobrecarga de trabajo. Ahora casi todas las especialidades tienen que asumir la guardia como una jornada de actividad continua». La huelga persigue mejores retribuciones y avances en materia de conciliación y descansos. «El salario base de un médico residente, sin contar las guardias, está por debajo del SMI», cita de ejemplo la presidenta del colegio. «No puede ser que se justifique con la vocación de nuestro trabajo una situación de explotación», resume.