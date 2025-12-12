Cien belenes de cuatro continentes para realizar un viaje global por la Natividad

La Navidad entró ayer de lleno en el Obispado de Ourense con la inauguración de la nueva edición de la exposición Belenes del Mundo, una muestra que este año reúne un centenar de nacimientos procedentes de países de Asia, África, Europa y América.

Los niños, conociendo un Nacimiento realizado en Nepal. | Iñaki Osorio

La presentación, organizada por la Delegación de Misiones, arrancó con la actuación de los escolares del colegio Miraflores, que interpretaron un villancico antes de presumir de vitrinas. El objetivo, subrayó la organización, es «mostrar cómo cada cultura expresa el misterio de la Encarnación» y recordar que «el nacimiento de Jesús no tiene patente ni fronteras». Lejos del Niño occidentalizado y sonrosado que suele poblar muchos belenes tradicionales, en la exposición aparecen figuras con rasgos africanos, asiáticos, latinoamericanos o nórdicos, elaboradas con materiales propios de cada región: ébano, hueso de cebú, bambú, hoja de palma, terracota, piedra, metal, canela o fibras naturales.

Una cesión excepcional

La gran novedad de este año es que ninguno de los belenes expuestos pertenece al fondo propio de la diócesis. Todos han sido cedidos de manera generosa por María Carmen Núñez, vecina del concello de Rubiá, considerada por el equipo organizador como «mucho más que una coleccionista: una mujer de fe que vive cada nacimiento como una expresión espiritual». Aunque no pudo estar presente en el acto, el Obispado trasladó públicamente su agradecimiento.

La muestra se enriquece también con piezas realizadas por un grupo de usuarias de la Casa do Maior de Castrelo de Miño. Elena, Blandina, Concepción, Isabel y Benilde, con edades entre los 69 y los 94 años, elaboraron pequeños belenes utilizando únicamente materiales reciclados. «Son preciosos y recuerdan que también nosotros podemos expresar el nacimiento de Jesús con lo que tenemos a mano», destacó el obispo, Leonardo Lemos.

Además, se incorporan dos nuevas donaciones: una pequeña tablilla pintada procedente de Haití, llegada a través de una misionera, y un tríptico traído desde Polonia por una trabajadora vinculada a la diócesis.

Un viaje por los continentes

En total, la exposición permite recorrer belenes de países tan diversos como Japón, Macao, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia, India, Bangladesh y Nepal —en el ámbito asiático—; Kenia, Madagascar o Tanzania en África; Venezuela, Guatemala y México en América; Portugal, Finlandia, Holanda o Croacia en Europa.

Cada conjunto «muestra como la fe se encarna en cada pueblo y en su forma particular de crear arte», convirtiendo la visita en un viaje cultural además de espiritual; que se podrá realizar de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Los sábados y domingos de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas y en una jornada especial la tarde del 5 de enero, de 19.00 a 21.00 horas.