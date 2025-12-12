Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso Sexual Diputación de LugoCelta-BoloniaHomenaje ciclista RamosPreestreno RondallasCrisis Cardama-UruguayPueblo en venta OurensePalomas mensajeras
instagramlinkedin

La CHMS intensifica los trabajos de recuperación tras los incendios

Los trabajos de acolchado en los montes calcinados de Valdeorras

Los trabajos de acolchado en los montes calcinados de Valdeorras

L.G

Ourense

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil—CHMS— ha reforzado sus labores de restauración hidrológico-forestal en las zonas afectadas por los incendios del verano. Desde el 9 de septiembre, las brigadas del Programa de Conservación de Cauces ejecutan las actuaciones más urgentes, y ahora, con la inversión de 3 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica, los trabajos se han intensificado, movilizando 14 brigadas con apoyo puntual de otras 10.

La prioridad sigue siendo captaciones de agua, zonas con riesgo de inundación y espacios protegidos, tramos fluviales con especies amenazadas o áreas de la Red Natura 2000. Así ya se construyeron más de 20.810 y 3.130 metros lineales de fajinas y de albarradas; se atendieron 34 captaciones y se intervino en más de 16 kilómetros de cauces.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents