La cesta de la compra navideña se adelanta ante la subida del 5% al 19%

Una tabla de quesos nacionales e internacionales de Amalia, para empezar. Un manjar con precios estables . Para seguir, unas almejas que no bajarán de los 45 a 50 euros el kilo, según avancemos hacia el 24 de diciembre, y ya a 100 euros el kilo si son de almejas de Carril. Si el siguiente plato es un pescado, por qué no optar —ya que las Navidades son una vez al año— entre el besugo, que está estos días a una media de 55 a 60 euros el kilo, o un rodaballo salvaje, a un precio similar.

Quedan las carnes, en las que, puestos a poner una mesa VIP, cuenta este año con uno de sus manjares más caros: el solomillo, que ante la subida del precio de la ternera ha llegado en algunos supermercados a los 55 euros el kilo.

Este hipotético menú navideño puede coronarse con una fruta de moda en estas fechas en muchas mesas, la cereza —de Chile, obviamente; en España no es temporada— que están a unos 23 euros el kilo, o el refrescante mango que subido ya por encima de los 14 euros kilo.

Son algunos de los precios de la cesta de la compra navideña que se barajan ya estos días, y que han motivado que la plaza de abastos de As Burgas registre ya «un alto índice de ventas desde hace dos semanas», indica Alberto González, porque «aquí, pese a las subidas, los precios están más contenidos».

Ayer, los placeros y placeras de este mercado, en el filo de la navaja ante el temor de vivir su última Navidad por las amenazas del alcalde, señalaban que «hemos estado vendiendo mucho, primero porque la gente quiere ahorrar por si hay subidas, y además para evitar las colas que se van a producir en los días previos», indica Manuel González, de Carnicería Milucho.

«Cabrito y cordero no suben»

Lo más solicitado sigue siendo «cabrito y cordero, que apenas han experimentado subida en la plaza de abastos y, como mucho, subirían un euro o dos por kilo como máximo», indica Manuel González. Ahora mismo, el cabrito está a 29,90 euros el kilo y el cordero a 22,90. El tercero más solicitado, junto con el entrecot de ternera —una carne que ha subido mucho y tenemos que repercutirla— es el solomillo de ternera, que está en 33,50 euros aquí, y en otros supermercados fuera de la plaza puede alcanzar los 55 euros, explica. El cochinillo, congelado y a 17,90, es otro de los más demandados.

Marisco gallego, un lujo con alas, que «vuela» de los 45 a los 140 euros por unidad o kilo

En el puesto de congelados de Julio Rodríguez, en la plaza de abastos, al igual que en el de Avelina, las colas no paran, pues aquí, indica Julio, «los precios no subieron, mantuvimos los langostinos a 13 euros, y las vieiras de media concha, por ejemplo que son de 9 a 10 piezas a 19,95 euros, así como o la bolsa de kilo a los 28 euros».Sin embargo, los precios del marisco gallego, que en la plaza de Ourense no se atreven aún a adelantar, «porque al ser marisco fresco, no sabemos hasta víspera Navidad cómo van a quedar». La previsión general es que la cigala oscile de 45 a 85 euros/kilo; el percebe, unos 140 euros/ kilo. El buey de mar de 35 a los 52,50 si es gallego. El centollo, de 35 hasta los 50 euros o más si es hembra y de calidad.