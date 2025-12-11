Tres policías de Ourense salvan a un hombre de un intento suicida: «Fue instintivo, sin dudar»

«Estábamos tres policías realizando un servicio no urgente por la 525, hacia la Universidad Laboral. A la altura de Rabo de Galo recibimos una llamada del 112 informando de que una persona quería tirarse desde un puente. Cuando llegamos vimos un coche aparcado y a una pareja. Subimos las escaleras, él estaba colgado de la barandilla y ella lo tenía enganchado. Echamos a correr. Dos policías lo cogieron por las manos y yo lo agarré por el pantalón. Entre todos fuimos capaces de sacarlo. Estaba nervioso y agitado». El oficial de la Policía Local de Ourense Germán Quiroga Álvarez fue uno de los tres agentes que colaboraron, junto a la pareja de la víctima, en la intervención humanitaria que salvó una vida, el pasado 5 de diciembre. «Subimos las escaleras corriendo; nuestra reacción fue instintiva para echarle una mano. En esos momentos no dudas nada», subraya Germán, con 33 años de experiencia en el cuerpo de la Policía Local, donde ejerce como jefe de servicio.

El suceso tuvo lugar el viernes 5 de diciembre, en el puente sobre la carretera N-525, a la altura de la calle Tangaraño. Los efectivos policiales fueron movilizados al lugar a las 16:11 horas, tras una llamada del 112 que alertaba de la presencia de una persona fuera de la zona segura del puente. Una vez en el lugar, los agentes observaron a un hombre de 53 años, en riesgo inminente de precipitarse, retenido en ese momento por una ciudadana, su pareja, que imploraba al varón para intentar disuadirlo de su propósito suicida, el segundo intento en escasos días. El Concello de Ourense destaca que «los policías procedieron inmediatamente a colaborar con la mujer, agarraron e inmovilizaron al individuo en la parte segura del puente. La rápida actuación conjunta de los agentes y de la colaboradora civil resultó crucial para evitar la caída de la persona al vacío sobre la N-525». El perjudicado, que se encontraba en estado de agitación y tuvo que ser reducido, fue traslado en ambulancia al hospital de Ourense.

Entre otros recursos para las personas con ideación autolítica, como la atención primaria y especializada del sistema sanitaria, está el teléfono 024, que empezó a funcionar en 2022 para atender conductas suicidas, en problema de salud pública que puede evitarse con prevención y tratamiento.