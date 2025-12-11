Ponte Vella enciende la Navidad con ocio, música y actividades familiares

El Centro Comercial Ponte Vella arranca diciembre con más brillo que nunca. Su tradicional programación navideña vuelve a convertirse en una de las más completas de la ciudad, con propuestas que combinan ocio, cultura, música en directo y actividades para todas las edades. El objetivo, subrayan desde la dirección, es ofrecer «una experiencia dinámica y participativa» a las familias ourensanas y a quienes visiten el centro durante estas semanas tan especiales.

La actividad comenzó ya con la apertura de la pista de hielo, una de las propuestas más populares y que, un año más, se convierte en reclamo para pequeños y mayores. Estará disponible hasta el 25 de enero y contará con horarios ampliados durante el periodo vacacional, algo que en ediciones anteriores atrajo a numerosos grupos familiares y escolares.

A pie de plaza, la programación infantil vuelve a tener un peso fundamental. Los talleres del Club de Ponti —convertidos ya en un clásico de los fines de semana del centro— se celebrarán todos los viernes, sábados, jornadas festivas de apertura, vísperas de festivo y, de forma continuada, durante las vacaciones. El horario será de 17.30 a 20.30 horas, en la planta baja. Como es habitual, la mascota Ponti realizará apariciones especiales los sábados entre las 18.00 y las 20.00 horas, animando las actividades y convirtiéndose en una parada obligada para los más pequeños de la casa.

Pensando en el público adolescente, la programación incorpora de nuevo la Zona Gaming, un espacio pensado para partidas, torneos y ocio digital compartido. Estará operativa los viernes, sábados y días de vacaciones entre las 18.00 y las 21.00 horas.

Agenda cultural

En la agenda cultural, la magia también tendrá su espacio con el show del ilusionista David Maestro, programado para el sábado 13 a las 18.30 horas. Al día siguiente, el domingo 14 a las 19.30 horas, será el turno del Concierto de Navidad de la Escola de Música de la A.C. Música e Cultura de Galicia, una cita que en años anteriores ha logrado llenar por completo la zona de eventos.

El jueves 18 se celebrará un Encuentro de Escritores, también a las 19.30 horas, que incluirá una mesa redonda y la presentación de obras de autores invitados. Para quienes prefieran una mañana musical, el lunes 22, a las 12.00 horas, actuará el Coro Infantil Universitario «Cuquiños», una formación que suele atraer a numerosos familiares y curiosos. La programación musical continuará el martes 23 con el concierto del ourensano Borja Quintela, que ofrecerá un directo de voz y guitarra a partir de las 20.00 horas.

Lo más esperado

Pero diciembre no sería diciembre sin las visitas más esperadas por los niños. Papa Noel llegará a Ponte Vella los días 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre en horario de 17.00 a 20.00 horas. Además el propio día 24 atenderá a los pequeños entre las 11.00 y las 14.00 horas. Por su parte, los Reyes Magos visitarán el centro los días 3 y 4 de enero, ambos de 17.00 a 20.00 horas, recogiendo las últimas cartas antes de la noche más mágica del año.

Además, recuerdan que las tiendas del centro abrirán todos los domingos del mes, así como el primer domingo de enero.