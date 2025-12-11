Israel y Juliethe: «Enseñamos a usar la IA para mejorar la vida de las personas»

Rita tiene 70 años y un complejo cuadro médico, tras encajar al menos cuatro diagnósticos oncológicos y otros tantos ictus. Ahora, un programa desarrollado por su hijo, Israel, tras introducir toda la casuística médica de su madre, permite a Rita conversar con una IA que hace las veces de psicólogo y le aconseja, qué debe hacer e incluso le anima» explica Israel. «Porque Google está ahí para preguntar, pero la IA si se sabe utilizar conversa con nosotros» asegura.

Este es uno de los muchos usos que puede aprovechar cualquier persona en el Aula IA para la Vida Real, que han puesto en marcha en Ourense hace un año Israel Antonio García Mora y Juliethe Blanco Vallejo, que se definen como una pareja «de inmigrantes padres y empresarios soñadores», al frente de un proyecto «sin proyecto sin limite de edad».

De hecho en este primer año de funcionamiento, han tenido alumnos de todas las edades «desde estudiantes a los que, utilizar bien la IA les facilita su trabajo académico; personal sanitario como enfermeras, que han asistido porque con un puede ayudarles en su trabajo, y personas de cualquier edad como el caso de mi madre, que pueden, si sabe utilizarlo y está adaptado a su realidad, aprovecharlo para mil facetas de su vida.

La idea afirman, ·es aprender a usar la IA con un lenguaje humano, cercano y aplicable a la vida cotidiana·». Su misión, recogida en su documento oficial, es clara: enseñar, inspirar y acompañar a las personas en el uso práctico y ético de la inteligencia artificial Con este fin han abierto esta aula de formación en Ourense, donde imparten talleres «en grupos reducidos y con acompañamiento personalizado, permitiendo que cada alumno avance a su ritmo y sin presión».

Explican que el proyecto nace de una realidad que ambos conocen bien u es que «mucha gente siente que “esto no es para mí”, que no entiende la tecnología o que ya “se le pasó el tren”. Por eso, indican «hemos creado un espacio que ellos califcian de «cálido y familiar donde aprender IA no da miedo, sino tranquilidad» e incluso se ofrecen a impartir clases el domingo las clases para que pueda adaptarse a todo tipo de alumnos»

Cometín su proyecto

Además han desarrollado a Cometín «una IA de atención al público que responde dudas de forma sencilla y amable. Cualquier persona puede escribirle al WhatsApp +34 613 99 78 41 y recibir orientación inmediata… incluso si no sabe por dónde empezar» explican. .

El programa incluye según explica Israel, un libro base, materiales diseñados por él, newsletters, acompañamiento continuo y un mentor digital que sigue guiando al alumno después del curso

Además todo ello indica «bajo todo ello bajo el nivel F1 del Mentor Hub, evitando tecnicismos y manteniendo un tono cercano y emocional»· advierte desde su su aula en Ourense, Israel y Julieth quies quieren dejar claro que «nunca es tarde. La IA no viene a reemplazarte, viene a ayudarte a vivir mejor”.