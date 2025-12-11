Invierten 4,5 millones en la renovación del taller ferroviario de Ourense

La reforma y modernización de la base de mantenimiento ferroviario de Ourense, que incluye una mejora de la eficiencia energética, moviliza una inversión de 4,53 millones de euros por parte de Renfe. Los trabajos, proyectados para su ejecución durante los próximos dos años, contemplan la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo así como la renovación integral de dos naves. La base de Ourense se especializa en el mantenimiento de trenes S599 así como en la reparación de componentes neumáticos. La compañía ferroviaria ha desarrollado estos meses un plan de formación técnica dirigido al personal del taller para capacitar a sus trabajadores en las nuevas labores. «Los trabajos de mejora en Ourense permitirán adaptar el centro a su nueva actividad, con una mayor carga de trabajo y la especialización de su plantilla», destaca Renfe.

Las mejoras en el taller conllevarán la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo, con una inversión de 400.000 euros, para una nueva etapa con nuevas cargas de trabajo en las instalaciones, al asumir la reparación de componentes neumáticos y la especialización de la plantilla en el mantenimiento de los vehículos automotores S599, que en Galicia prestan servicio en recorridos ferroviarios de media distancia.

El taller de Ourense tiene varias naves. A la remodelación de la instalación de autopropulsado, donde se realizarán los trabajos de mantenimiento de los trenes diésel S 599, se destinarán más de 2,5 millones de euros. Se llevarán a cabo actuaciones sobre elementos que forman el edificio y también la dotación de instalaciones necesarias para desarrollar las labores de conversión de estos trenes.

Se incluyen, además, acciones como obras de adecuación estructural, la instalación de nuevas plataformas de acceso al techo de los trenes, la sustitución de la cubierta así como la renovación de exteriores y la adecuación de las oficinas y aseos, entre otras acciones previstas en estas inversión.

En la otra nave de Renfe en Ourense, denominada Levante, se realizarán trabajos de reparación de componentes neumáticos. Renfe tiene previsto invertir más de 1,5 millones de euros en esta instalación. Después de una adecuación completa del espacio se instalarán bancos de pruebas de última generación: uno para paneles de freno y valvulería compleja y otro tipo universal para válvulas simples; además del suministro de utillaje especializado necesario para la actividad.