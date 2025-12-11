Un impulso millonario para reactivar la comarca de Valdeorras

La comarca de Valdeorras encara una de las intervenciones públicas más ambiciosas de los últimos años. El presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor, presidió este miércoles un encuentro con los representantes de los nueve municipios valdeorreses—O Barco, A Rúa, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras— para perfilar la puesta en marcha del Plan de Actuación Integrado «Polos Camiños do Si», un proyecto que arranca con más de 7,2 millones de euros —4,3 de ellos procedentes de fondos europeos— y que aspira, según avanzó el propio Menor, a alcanzar los 10 millones en una segunda fase.

El corazón del proyecto late en múltiples frentes: desde la recuperación de rutas históricas —con el Camiño de Inverno como emblema— hasta la regeneración urbana en varios municipios y la creación de vivienda pública en enclaves como O Bolo, A Rúa o Petín, especialmente pensada para atender a las personas mayores.

A estas actuaciones se suma el impulso a la movilidad sostenible mediante una futura red comarcal de bicicletas eléctricas, la recuperación ambiental de las márgenes del Sil en puntos como O Barco y Sobradelo, la modernización del comercio local y nuevas medidas de prevención de incendios y adaptación climática. En conjunto, son iniciativas que, según destacó Menor, buscan «fijar población, atraer inversión y abrir nuevas oportunidades para jóvenes, mujeres y empresas» en una comarca que lucha desde hace años contra la pérdida demográfica.

El presidente provincial se mostró «muy satisfecho» tras una reunión que calificó de «productiva», convencido de que los concellos cuentan ya con «sus prioridades definidas» para un plan que describió como «una hoja de ruta compartida». Menor insistió en que el PAI «nace del diálogo con los concellos, técnicos y entidades de la zona, con el propósito de reforzar la cohesión social, diversificar la economía y avanzar hacia un territorio más sostenible».

Dos planes por 14,5 millones

El Plan de Actuación Integrado Valdeorras forma parte de un programa provincial más amplio que incluye también el PAI Ourense Sur, destinado a San Cibrao das Viñas, Pereiro de Aguiar y Barbadás. Entre ambos suman una inversión de 14,5 millones de euros, que el organismo provincial considera «el proyecto más ambicioso que gestionará la institución con fondos europeos hasta la fecha».