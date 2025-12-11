Identifican al fallecido en un edificio en ruinas de Ourense mediante la regeneración de varias falanges

El hombre que falleció en la planta baja de un edificio abandonado de la Avenida das Caldas, un inmueble propiedad del Concello que está a la espera de derribo para la reorganización viaria en la zona, es un varón de 45 años que llevaba varios meses residiendo en Ourense, no se le conocía ningún domicilio, pero sí era conocido por las personas que frecuentaban este edificio del barrio de A Ponte, al que con frecuencia acuden y pernoctan personas sin hogar y algunas con problemas de adicción a las drogas. El cuerpo sin vida fue localizado el pasado sábado, un par de días después de la muerte . No se observaron signos de violencia aparentes ni había sospechas de criminalidad, por lo que la actuación de la Policía se centró en la identificación del cadáver, que se encontraba en descomposición. La tarea ha entrañado dificultades pero ha dado resultado positivo.

Según explica la comisaría provincial de Policía, la identificación del fallecido no pudo realizarse en un primer momento debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo. Los agentes acudieron al edificio abandonado de la confluencia de Avenida das Caldas, Basilio Álvarez y la Avenida de Santiago, tras recibir una llamada que alertaba de la localización de un cadáver en la planta baja del inmueble, en una puerta que tiene una parte rota y permite el acceso. Acudieron policías de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que acordonaron la zona, notificaron el hallazgo al jugado de guardia y solicitaron la presencia de agentes de las brigadas de Policía Científica y Policía Judicial.

Una vez realizada la inspección ocular del lugar de los hechos, «el médico forense integrante de la comisión judicial así como los funcionarios actuantes determinaron la falta de indicios de que pudiera tratarse de una muerte violenta o sospechosa de serlo, por lo que las gestiones policiales se centraron en la identificación del cadáver», explica la comisaría provincial.

Las labores técnicas de identificación se realizaron en la sala de autopsias del servicio forense del Imelga, en el hospital de Ourense.

Entre las diferentes posibilidades barajadas inicialmente por los especialistas de la Policía Científica para saber quién era el fallecido se encontraban, entre otras, la identificación dactilar, «Mediante la regeneración de varias falanges distales que inicialmente no posibilitaban la necrorreseña con valor identificativo, se obtuvieron resultados positivos que hicieron viable la obtención de las impresiones digitales, el cotejo de las mismas con posibles candidatos y la identificación plena del fallecido», expone la Policía Nacional en un comunicado. «De esta forma se agilizó de forma notable la identificación, evitando así tener que recurrir a otras técnicas policiales igualmente efectivas pero que dilatarían en el tiempo la identificación», añade la institución, en alusión a procedimientos con ADN.

Ningún familiar de los contactados por la Policía ha querido hacerse cargo de los restos mortales. El cuerpo fue entregado a los servicios sociales del Concello, que se encarga del enterramiento.