Colas de tres horas en las pozas privadas por falta de oferta pública
Amigos das Termas contabilizó 400 autocaravanas cuyos turistas se encontraron sin dotación termal
M. J. A.
El puente festivo volvió a demostrar que las termas de Ourense tienen un potencial turístico «muy alto, pero el alcalde de Ourense se niega a verlo» explica Enrique Camoeiras, presidente de la Asociación Amigos das Termas, la plataforma ciudadana de usuarios.
En este puente festivos que remató este lunes «hubo colas de hora y media en las únicas termas públicas y gratuitas abiertas, las de Burgas de Canedo, y de hasta tres horas en las públicas indica, mientras siguen cerradas las pozas públicas de Outariz, sin que explique el Concello por qué motivo, o la piscina termal de As Burgas.
Como prueba afirma del atractivo que suponen el termalismo de Ourense,. «contabilizamos hasta 400 caravanas y autocaravanas estacionadas» señala Camoeiras, de turistas que llegaron a la zona, pensando que en Ourense, capital termal de Galicia, tendría una una oferta capaz para atenderlos. Como contrapunto las termas de A Chavasqueira, clausuradas por el concello hasta abril, estuvieron llenas, y sin vigilancia.
