Colas de tres horas en las pozas privadas por falta de oferta pública

El puente festivo volvió a demostrar que las termas de Ourense tienen un potencial turístico «muy alto, pero el alcalde de Ourense se niega a verlo» explica Enrique Camoeiras, presidente de la Asociación Amigos das Termas, la plataforma ciudadana de usuarios.

En este puente festivos que remató este lunes «hubo colas de hora y media en las únicas termas públicas y gratuitas abiertas, las de Burgas de Canedo, y de hasta tres horas en las públicas indica, mientras siguen cerradas las pozas públicas de Outariz, sin que explique el Concello por qué motivo, o la piscina termal de As Burgas.

Como prueba afirma del atractivo que suponen el termalismo de Ourense,. «contabilizamos hasta 400 caravanas y autocaravanas estacionadas» señala Camoeiras, de turistas que llegaron a la zona, pensando que en Ourense, capital termal de Galicia, tendría una una oferta capaz para atenderlos. Como contrapunto las termas de A Chavasqueira, clausuradas por el concello hasta abril, estuvieron llenas, y sin vigilancia.