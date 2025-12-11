El campus plantea su futuro como «activo estratégico»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reunió este miércoles con el vicerrector del campus de Ourense, Francisco Javier Rodríguez Rajo, y con responsables de las facultades para analizar los principales retos de la universidad en la ciudad. Entre ellos, la falta de espacio para nuevas titulaciones, la necesidad de mejorar servicios e infraestructuras y el impacto de las universidades privadas, que preocupa por la duplicidad de estudios y el posible desequilibrio en la captación de alumnado y recursos. Rodríguez Rajo calificó la reunión de «muy positiva» y destacó proyectos que serían «transformadores», como el soterramiento de la avenida Otero Pedrayo, que permitiría unir las dos zonas del campus.

Pontón coincidió en la importancia de estas iniciativas y defendió que el campus de Ourense es un «activo estratégico», tanto para la ciudad como para Galicia. La dirigente nacionalista reclamó además un incremento del presupuesto universitario, proponiendo que la financiación pública alcance el 1,5 % del PIB, lo que, según aseguró, permitiría al campus crecer en titulaciones, investigación y servicios.