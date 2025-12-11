El BNG denuncia ante la Xunta los 20 años de espera por el transporte metropolitano

El diputado del BNG, Iago Tabarés,r eclamó en el Parlamento de Galicia, explicaciones al PP en la Xunta sobre el retraso “inaceptable” en la implementación del transporte público metropolitano en el área de Ourense, un proyecto que lleva más de veinte años prometido y que sigue en el mismo punto en el que estaba en 2009.

“Ni sabemos cuál es el estado real de la tramitación, ni cuál es el compromiso económico y técnico de la Xunta. Es intolerable que después de tantos años sigamos preguntando el mismo que en 2009”, expresó Tabarés, quien pidió a la Xunta “que deje de jugar con el futuro de la movilidad en Ourense y dé pasos firmes y concretos para garantizar un transporte público metropolitano digno, eficiente y sustentable, como lo tienen el resto de las ciudades gallegas”.

Tabarés recordó que aquella primera pregunta presentada por el BNG en noviembre de 2009, sobre el mismo asunto, ya advertía de la parálisis de un proyecto “que estaba avanzado en 2008, a punto de hacerse realidad”, mas “cómo tantos otros” asuntos relevantes para Ourense, el cambio de gobierno y de políticas dejó en el limbo.

Recordó que el proyecto fue ideado en 1995 y apuntando cómo una de las causas de este retraso las “reyertas entre los socios de Democracia Ourensana en la Alcaldía y del PP en la Diputación, que se echan las culpas unos a otros, mientras la Xunta “no sabemos ni que hizo”, criticó.

Durante su intervención en la Comisión primera , el diputado nacionalista explicó que el proyecto del área metropolitana de Ourense abarca 15 ayuntamientos, con 150.000 habitantes, de los cuales más de una tercera parte supera los 65 años. “Se trata de una población que precisa moverse para acceder a servicios básicos, acudir a consultas médicas, realizar trámites administrativos, estudiar o llegar al puesto de trabajo».