La amenaza machista tiene a 184 mujeres en la ciudad bajo protección de los policías

El sistema Viogén procura la protección integral de las víctimas de agresiones machistas. Varios cuerpos policiales velan por las perjudicadas para evitar que sus maltratadores atenten contra ellas de nuevo. Los objetivos de seguimiento y protección requieren un trabajo en red a nivel institucional, policial, judicial y social. La meta es proporcionar las condiciones óptimas de seguridad a las víctimas, para que rehagan su vida con la máxima autonomía, y para impedir que los presuntos agresores reincidan. Según datos de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, de este miércoles, en la provincia hay 569 mujeres víctimas de la violencia de género cuyos casos están activos en el sistema de protección. En la ciudad hay 184 perjudicadas. La Policía Nacional, la Local y la Autonómica se encargan de la protección de estos 184 casos activos en el municipio de Ourense. Son 21 más —una subida del 13%— que el pasado mayo, en la anterior junta local de seguridad, reunida este miércoles otra vez.

Tras tres presuntos asesinatos machistas registrados en Toledo, Sevilla y Barcelona, la Subdelegación de Ourense se sumó este miércoles al recuerdo de las víctimas y a la repulsa contra estos crímenes, en un acto con un minuto de silencio que congregó a decenas de personas en Ourense. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 45 en 2025 en España y a 1.340 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Hay 31 menores que se han quedado huérfanos en 2025 por la violencia de género, medio millar desde el año 2013.

El subdelegado, Eladio Santos, hizo un llamamiento a todas las instituciones y a toda la sociedad «para manter a loita contra a violencia de xénero desde a unidade e a firmeza». El número de teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, son herramientas para denunciar. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible hacer una llamada y ante una situación de peligro, se puede usar la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Reunión de la junta local de seguridad, con representantes policiales y de administraciones. | I. Osorio

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior, con datos sobre los principales delitos conocidos por las fuerzas de seguridad del Estado entre enero y septiembre de este año, refleja un aumento del 5% en la delincuencia a nivel provincial, una subida porcentual que es mayor, del 7,9%, en la ciudad. Las agresiones sexuales, los robos con violencia e intimidación y los ciberdelitos son las infracciones que más aumentan en territorio ourensano. En el municipio urbano crecen un 12,9%, un 20,4% y un 21,7%, respectivamente. Entre enero y septiembre se registraron en la ciudad 835 ciberdelitos, 740 consistentes en estafas informáticas. La delincuencia telemática supone en la capital uno de cada cuatro delitos, el 23,6% de los 3.537 hechos de enero a septiembre. «É unha tipoloxía que preocupa e require un gran esforzo investigador», admite la Subdelegación.

Entre la delincuencia convencional, en la ciudad suben un 6,3% los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, descienden un 27% los robos con fuerza —en los domicilios caen un 14%—, aumentan un 8,5% los hurtos, se reducen en casi un 43% los casos de tráfico de drogas y aumentan un 11,1% las sustracciones de vehículos. «Nestes momentos a tipoloxía delituosa actual é de carácter menor, con predominio de roubos en vehículos, moitas veces vinculados ao consumo de estupefacientes e á drogodependencia», apunta la Subdelegación, en base a la información de la comisaría.

La Policía resalta que la cifra trimestral de delitos ha caído con respecto al tramo inicial de 2025. Con el objetivo de controlar la situación se intensificaron dispositivos especiales y patrullas, en el ocio nocturno y de prevención de la delincuencia en O Vinteún, Santa Teresita, A Ponte, Covadonga e O Pino —zonas donde existe mayor preocupación vecinal desde hace meses—, además de servicios en las estaciones y edificios oficiales para evitar incidentes.

Las semanas de Navidad son sinónimo de compras y de mayor afluencia en las calles. La Policía ha visitado más de 90 establecimientos para informar de las medidas del Plan Comercio Seguro. El subdelegado, Eladio Santos, llama a disfrutar de las fiestas «con prudencia, responsabilidade e cumprindo as normas». La Policía Nacional y la Policía Local reforzarán las vigilancias en las zonas de ocio, sobre todo en Nochebuena y Fin de Año, además de fines de semana.