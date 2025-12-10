UVigo premia los mejores TFG de ADE y Turismo
La Uvigo entregó ayer los premios José Manuel Pérez Canal, que se entregan cada año a los mejores TFG de ADE y Turismo. En el ámbito empresarial, la graduada Carmen Canal ganó con un análisis sobre Textil Lonia, mientras que Pilar Aurora se hizo con la categoría restante al proponer un modelo regenerativo de turismo en las montañas de Galicia.
