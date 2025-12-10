La reforma integral de la prisión de Pereiro renueva las ventanas de las celdas: sin barrotes para ver el exterior

El centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, la prisión provincial de Ourense, se inauguró en mayo de 1987. Si se cumplen las previsiones, a finales de 2026, unos meses antes de que se alcance el cuarenta aniversario de esta cárcel, habrán finalizado las dos actuaciones que conforman una profunda remodelación de todos los módulos de la prisión, una modernización completa para actualizar las instalaciones con parámetros de funcionalidad y seguridad. Dos empresas de Ourense, Extraco y Proyecon Galicia, son las adjudicatarias de las dos obras que, con una inversión conjunta de 6,2 millones de euros, servirán para mejorar la eficiencia energética y remodelarán módulos y dependencias.

Con un año por delante de margen para concluir todas las intervenciones previstas, los trabajos ya ejecutados han conllevado la sustitución de ventanas, el recubrimiento de la fachada con el conocido como SATE —sistema de aislamiento térmico por el exterior—, así como la impermeabilización de la cubierta en el módulo tres —el siguiente será el dos—, además de la sustitución del vallado en todo el centro. También se han colocado paneles fotovoltaicos, una instalación contemplada para uno de los edificios. A mayores, la separación de las aguas pluviales está ejecutada al 95%. Asimismo, en el módulo tres ya se ha instalado el sistema de interfonía que sirve para que los internos puedan comunicarse por la noche con el vigilante, sin que el trabajador tenga que acudir a la celda. Las habitaciones reformadas incorporan ventanas nuevas, sin barrotes. Los reclusos podrán ver el exterior, sin ninguna barrera visual.

Interior de una de las celdas mejoradas. / FDV

El subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, acudió este martes al centro para supervisar el avance de las obras, junto al director de la prisión, Francisco González. Santos destaca que el importe de la inversión, superior a los 6 millones de euros, constata el compromiso de la administración estatal con un sistema penitenciario «seguro, moderno e sostible». Las obras en ejecución, añade, «suporán maiores medidas de seguridade, ao tempo que se melloran as condicións tanto para os traballadores e traballadoras como para a vida dos internos e das internas, con espazos máis dignos e funcionais, adaptados ás necesidades futuras», resalta Eladio Santos.

Dos actuaciones coinciden en el tiempo para modernizar y renovar por completo la prisión. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepse) adjudicó parte de la reforma a Extraco por 2,601 millones de euros. Las intervenciones centradas en la mejora de la eficiencia energética —una línea con fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia— corre a cargo de Proyecon Galicia, por 3,63 millones.

Aspecto del módulo 3 del centro penitenciario de Pereiro, tras la sustitución de las ventanas y la mejora del aislamiento térmico. / FDV

El subdelegado del Gobierno en Ourense pone en valor que la inversión estatal en el centro penitenciario de Pereiro implicará un mayor ahorro energético. «Estas obras incorporan criterios de eficiencia enerxética, que farán do centro un edificio máis sostible e cun menor impacto ambiental».

El director del centro penitenciario, Francisco González, valora la importancia de una intervención completa en Pereiro que creará espacios «más seguros, funcionales y humanos, favoreciendo la convivencia, la seguridad y la dignidad, y contribuyendo a que este centro siga siendo referente y pionero en la aplicación de programas de tratamiento para la transformación personal de los internos y para un cumplimiento de las condenas desde una perspectiva más humanitaria, teniendo presente siempre los fines constitucionales de la reeducación y la reinserción social. Además, esta reforma permitirá que el personal pueda desempeñar su labor con mayor seguridad y eficacia, para una mejor prestación del servicio», subraya.