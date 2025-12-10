La reforma integral de la prisión de Pereiro renueva las ventanas de las celdas: sin barrotes para ver el exterior
Avanzan las obras, por más de 6 millones, que modernizan el centro penitenciario, en servicio desde 1987
Los trabajos ya ejecutados en Pereiro incluyen la instalación de paneles fotovoltaicos así como mejoras en el aislamiento y la impermeabilización
La población reclusa cae a mínimos, 183 personas, tras el traslado por la remodelación
El centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, la prisión provincial de Ourense, se inauguró en mayo de 1987. Si se cumplen las previsiones, a finales de 2026, unos meses antes de que se alcance el cuarenta aniversario de esta cárcel, habrán finalizado las dos actuaciones que conforman una profunda remodelación de todos los módulos de la prisión, una modernización completa para actualizar las instalaciones con parámetros de funcionalidad y seguridad. Dos empresas de Ourense, Extraco y Proyecon Galicia, son las adjudicatarias de las dos obras que, con una inversión conjunta de 6,2 millones de euros, servirán para mejorar la eficiencia energética y remodelarán módulos y dependencias.
Con un año por delante de margen para concluir todas las intervenciones previstas, los trabajos ya ejecutados han conllevado la sustitución de ventanas, el recubrimiento de la fachada con el conocido como SATE —sistema de aislamiento térmico por el exterior—, así como la impermeabilización de la cubierta en el módulo tres —el siguiente será el dos—, además de la sustitución del vallado en todo el centro. También se han colocado paneles fotovoltaicos, una instalación contemplada para uno de los edificios. A mayores, la separación de las aguas pluviales está ejecutada al 95%. Asimismo, en el módulo tres ya se ha instalado el sistema de interfonía que sirve para que los internos puedan comunicarse por la noche con el vigilante, sin que el trabajador tenga que acudir a la celda. Las habitaciones reformadas incorporan ventanas nuevas, sin barrotes. Los reclusos podrán ver el exterior, sin ninguna barrera visual.
El subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, acudió este martes al centro para supervisar el avance de las obras, junto al director de la prisión, Francisco González. Santos destaca que el importe de la inversión, superior a los 6 millones de euros, constata el compromiso de la administración estatal con un sistema penitenciario «seguro, moderno e sostible». Las obras en ejecución, añade, «suporán maiores medidas de seguridade, ao tempo que se melloran as condicións tanto para os traballadores e traballadoras como para a vida dos internos e das internas, con espazos máis dignos e funcionais, adaptados ás necesidades futuras», resalta Eladio Santos.
Dos actuaciones coinciden en el tiempo para modernizar y renovar por completo la prisión. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepse) adjudicó parte de la reforma a Extraco por 2,601 millones de euros. Las intervenciones centradas en la mejora de la eficiencia energética —una línea con fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia— corre a cargo de Proyecon Galicia, por 3,63 millones.
El subdelegado del Gobierno en Ourense pone en valor que la inversión estatal en el centro penitenciario de Pereiro implicará un mayor ahorro energético. «Estas obras incorporan criterios de eficiencia enerxética, que farán do centro un edificio máis sostible e cun menor impacto ambiental».
El director del centro penitenciario, Francisco González, valora la importancia de una intervención completa en Pereiro que creará espacios «más seguros, funcionales y humanos, favoreciendo la convivencia, la seguridad y la dignidad, y contribuyendo a que este centro siga siendo referente y pionero en la aplicación de programas de tratamiento para la transformación personal de los internos y para un cumplimiento de las condenas desde una perspectiva más humanitaria, teniendo presente siempre los fines constitucionales de la reeducación y la reinserción social. Además, esta reforma permitirá que el personal pueda desempeñar su labor con mayor seguridad y eficacia, para una mejor prestación del servicio», subraya.
Más de 400 presos hace 15 años en Pereiro, menos de 200 ahora
En 2010, la población reclusa en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar ascendía a un total de 412 personas. Las reformas penales así como las medidas alternativas para el cumplimiento de las condenas influyeron en una caída de la ocupación, que se situaba en 322 internos al cierre de 2015, en 300 en diciembre de 2020 y en 273 en esas fechas de 2023, según los datos del los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior. En marzo de este mismo año había 263. En la actualidad, la cifra de personas que se encuentran privadas de libertad en Pereiro, tanto hombres como mujeres, incluyendo a los que están recluidos en prisión provisional y a los que cumplen sentencia, se sitúa en 183 personas, de las cuales 165 son varones. Hace unos meses, con el objetivo de facilitar los trabajos de remodelación del centro, sin comprometer las condiciones de seguridad estricta, se llevó a cabo el traslado provisional a otras prisiones gallegas de un centenar de reclusos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- Aparece muerta la septuagenaria con alzhéimer desaparecida en Avión
- Molestó en un autobús y se resistió a los guardias civiles: «Pégame un tiro»
- Preocupación vecinal en A Ponte tras la aparición de un cadáver en un edificio okupa
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia