El pueblo fantasma de Couso que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones

El que fue el sueño de un empresario de un riojano, José María Galán, quien adquirió en los albores del presente milenio la aldea de Couso, en el municipio limiano de Sarreaus, para convertirla en un pueblo de cuento de casas rurales restauradas para el turismo, la hostelería y como coto de caza, está ahora a la venta por 2,9 millones de euros en una web inmobiliaria de propiedades de lujo.

Molino y río incluidos en el pueblo en venta. | Foto web Luxury State)

José María Galán, fabricante de envases de hojalata para conservas, dio nombre al proyecto Couso Galán en el que afirmó haber invertido en 2008 —año en el que se puso en marcha—, alrededor de 6 millones de euros. Él ya no está, pero en 2019 otra pareja joven se hizo con la gerencia, que luego fue cambiando de dueños .

Otra vista de la naturaleza que rodea Couso. | Foto web Luxury State

Tras muchas vicisitudes, la Aldea Couso Reláx —nuevo nombre del complejo— se anuncia ahora en la web Luxury Estate, junto a otras propiedades en Ourense, con un llamativo lema: «En pleno corazón verde de Galicia, donde la historia y la leyenda se funden con el susurro de las aguas» Definen el pueblo en venta como «un lugar singular, con alma propia, que ofrece una oportunidad excepcional de inversión en un modelo de turismo rural, bienestar y eventos, en perfecta armonía con la naturaleza». Incluso hace referencia a la historia mágica y milenaria del río Limia.

El anuncio destaca también una infraestructura «moderna y funcional, integrada de forma orgánica en un entorno de 60.000 metros cuadrados de naturaleza autóctona, donde se respira calma, autenticidad y desconexión». El complejo cuenta con 11 casas de piedra totalmente equipadas, con un total de 21 habitaciones con calefacción y baño privado; además de dos apartamentos independientes, uno para cinco personas y otro para seis. La oferta permite alojar desde familias hasta grupos de retiro.

La aldea también está preparada para acoger bodas y celebraciones especiales, gracias a su encantadora zona exterior para ceremonias al aire libre, enmarcada por el paisaje.

«Creo que ya está cerrado»

La situación de Couso Galán es desconocida incluso para muchos habitantes del municipio, que compartieron el sueño y que, al igual que el Concello, apostaron por el proyecto, este último con inversiones. El alcalde, Gumersindo Lamas, explica que «una vez que dejó el proyecto José María Galán, fue pasando por diversas manos. No sabemos ya ni de quién es la propiedad, o si es de un grupo inversor. Lo cierto es que, como concello, colaboramos activamente en su momento, porque toda la iluminación y las dotaciones del pueblo las costeamos con dinero público. Couso, aunque esté en manos privadas, sigue siendo un pueblo más del Concello de Sarreaus y así figura en sus límites municipales».

A Lamas le gustaría «que alguien volviera a hacerse con estas instalaciones, porque realmente son impresionantes. La restauración se hizo con el máximo cuidado y cada casa tiene dos o tres habitaciones. Todo se ejecutó con la máxima calidad ».

Ahora mismo, en la provincia hay otras casas de turismo rural en venta, así como bodegas, con precios de hasta 6 millones de euros. Dentro del mercado del lujo también aparecen casas o antiguos pazos que rondan los tres millones. Son «caprichos» para un público minoritario y, en el caso de Couso Galán, un sueño dormido a la espera de que alguien lo rescate.