El parking en obras de Ponte Canedo, el único de pago en marcha, mientras los 6 gratuitos llevan años en espera

El parking de A Ponte, incluido en la obra del Parque Canedo, complejo de piscinas, parques infantiles y zonas verdes promovido desde el Concello y que supone una inversión global de casi ocho millones, es el único por ahora de las propuestas dentro del Plan Move, cuyo objetivo era desviar la entrada de tráfico de la zona centro promoviendo la movilidad en el casco urbano.

Espacio que ocupa el futuro parking, con 8.000 metros cuadrados de superficie. | FdV

Quedan en el tintero una larga lista de estacionamientos disuasorios —estos gratuitos— que se habían prometido, así como los que se habían incluido inicialmente en la redacción del PXOM y en el Plan de Estacionamientos Disuasorios de la Xunta —que eran seis, también gratuitos—, pensados para eliminar el tráfico del centro. Esta propuesta lleva más de dos lustros durmiendo el sueño de los justos en algún cajón.

Las ubicaciones que diseñaba aquel plan sectorial, y que siguen pendientes, son: uno en O Couto, otro en el entorno de Expourense, otro en las proximidades de la estación de ADIF (donde finalmente se hizo el de pago anexo a la estación del AVE), otro en el campus universitario y otro en las proximidades del acceso centro y de la variante norte, esta última una obra que ni siquiera está ejecutada.

Previstos en el PXOM

En una ciudad con una grave carencia de plazas —algo que se ha acentuado en el último lustro con el aumento de calles peatonales y la proliferación del parque móvil—, este nuevo aparcamiento privado es el único de uso público en el barrio de A Ponte, pues el de la estación Empalme es de uso exclusivo para usuarios del ferrocarril.

Sin embargo, no han salido adelante ni los estacionamientos disuasorios previstos por la Xunta ni los incluidos en el PXOM en su fase de elaboración. Si nada cambia en el plan definitivo, incluía propuestas para habilitar aparcamientos en Río Mao, en el entorno de la estación de San Francisco, en la avenida Otero Pedrayo —que atendería la proximidad de la zona universitaria—, en O Couto, en el enlace de A Casilla y en la zona de la estación de San Francisco.

El problema amenaza con complicarse, según advirtió ya la oposición municipal en el primer pleno de este año 2025, en el que exigió parkings disuasorios y gratuitos en la ciudad, ante la inminente implantación de la zona de bajas emisiones —que será el día 26 de septiembre—, lo que va a incrementar todavía más la problemática.

Ante la demora en dotar nuevas ofertas en estos últimos años, el problema son ahora los descampados, los llamados «leira parks», en los que las personas que acuden a trabajar o a gestionar trámites en el centro aparcan sin orden ni concierto. Se ven saturados entornos como el campus universitario y todas sus calles adyacentes, el barrio de As Lagoas, el entorno de la estación del AVE y el barrio de A Ponte en general, así como todas las calles del barrio de O Couto y las zonas cercanas al estadio de fútbol o las vías próximas al acceso centro.

Finalmente, el parking subterráneo incluido en el proyecto de Parque Canedo es el que —como muestra la foto anexa— va más avanzado y será, al parecer, una realidad junto con el resto del conjunto de Parque Canedo entre agosto y diciembre de 2026. El plazo previsto para su ejecución, junto con el resto del proyecto, oscila entre abril de 2026 y su finalización.

Este parking tiene un presupuesto de 2,4 millones y fue incluido en el proyecto MoveOurense II, precisamente para optar a ayudas de promoción de zonas de bajas emisiones y de transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desarrollado por el Gobierno de España. Por ello fue financiado por fondos Next Generation por un importe de 549.727 euros.

Los casi 8 millones son el coste de la obra completa que se hacen sobre una superficie de 20.000 metros cuadrados, prevé tres zonas de actuación: un parque de 18.000 metros cuadrados, una piscina de cerca de 800 metros cuadrados, dotada con zona de vestuarios y tres zonas de juegos, dos de ellas infantiles, para sus respectivos grupos de edad.

Más de 201.600 vehículos en la provincia y precios de hasta 100 euros al mes por una plaza

Anfac, la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches, firma que hay en la provincia 201.600 vehículos, pero el problema de estacionamiento se concentra, como es normal, en la capital, donde ya es difícil encontrar una plaza de estacionamiento, y los precios se han disparado, sobre todo en el casco urbano donde es difícil encontrar una plaza de alquiler por menos de 60 euros al mes y si son en edificios de la zona centro sube a los 75 a 80 euros, con topes de 100 euros por una plaza de garaje de alquiler en el Paseo.El tema se hace acuciante, con un 65% de coches que duermen en la calle, según un estudio que realizó este mismo año Fegein, la Federación de Inmobiliarias de Galicia.Sin embargo, la suma de las plazas existentes en los grandes estacionamientos del centro es ridícula en relación a la demanda. Son en torno a 1.600 plazas. El cierre del estacionamiento de Plaza de San Antonio, a la espera de la resolución de una sentencia, suprimió desde junio un parking más por alquiler horario y rotatorio.Queda el Concordia con 362 plazas, Aparcamientos Ourense con 200 plazas en la calle del Paseo y el parking de Juan XXIII, de 168 plazas. También parking Progreso, con 476 plazas y el de As Mercedes, con 300. De ellas cabe deducir las que están ya en régimen de alquiler y por lo tanto todavía supone una nueva merma a la posibilidad de utilizar esta plazas por minutos por alquiler horario, que suelen estar también llenas en horas punta. De ahí que la oposición exija de nuevo estacionamientos disuasorios en el extrarradio urbano.