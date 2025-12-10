El O Couto que visitará el Athletic: calvas, hongos y un campo sobreusado

Se auguran grandes días para el fútbol ourensano. Con la UDO asentada en la parte media de la tabla y el CF fuera de los puestos de descenso, la ciudad de As Burgas se prepara para recibir el que puede ser su partido con más visibilidad en años, pues en exactamente una semana el Athletic Club visitará O Couto para disputar los dieciseisavos de Copa del Rey ante el Ourense CF. Se espera un estadio lleno para un partido histórico, pues esta será la primera vez en 25 años que un equipo de Champions juegue en la ciudad termal, tras la histórica visita del Barça de Van Gaal y Rivaldo al extinto CD Ourense en el 2000. Una de historia de ensueño que, sin embargo, no tendrá escenario en un lugar a la altura, pues el campo que visitarán jugadores internacionales como los hermanos Williams está lejos de ser de fábula.

Un césped cuestionado

El paso de los equipos profesionales que han caído derrotados esta temporada ha reabierto las quejas por el estado del terreno de juego de O Couto, el cual ha sido calificado de «patatal» por medios como El Periódico o la concelleira socialista Alba Iglesias en las últimas semanas. Y aunque muchas veces las metáforas manipulan la realidad, lo cierto es que no hace falta ser futbolista semiprofesional para visualizar que el césped de O Couto no está en las mejores condiciones posibles. Diversas «calvas» sin hierba en el terreno de juego, tramos considerablemente desgastados en los bordes de la línea de cal o algunas zonas levantadas en el borde del campo permiten entender las protestas de diversos jugadores que pasaron esta temporada por la ciudad de As Burgas. Y es que aunque el de O Couto no es el único verde a mejorar de las categorías de 1ª y 2ª RFEF (en las que compiten respectivamente CF y UD Ourense), la comparación con los mejores campos de dichas ligas es odiosa, y más aún si se tiene en cuenta que el tapiz de la ciudad de As Burgas tiene menos de 2 años de antigüedad.

Una reforma con defectos

Para entender cómo se ha llegado a esta situación hay que remontarse a septiembre de 2021, cuando la Xunta de Galicia, propietaria del espacio, anunció el proyecto de reforma y ampliación del estadio de O Couto. 2,6 millones de euros, de los que 700.000 irían destinados a la remodelación del césped, pretendían conservar las infraestructuras fundamentales y renovar el resto de las existentes para transformar el campo ourensano en uno del siglo XXI. Tras licitaciones, adjudicaciones, y algún que otro retraso frente al plazo inicial, la «versión 2.0» de O Couto se acabó estrenando en abril de 2024 con un UD Ourense-Betanzos.

El resultado final (del campo, no del partido) no se libró de críticas. Múltiples grupos políticos de la oposición criticaron el acabado de las instalaciones: falta de ventilación en los vestuarios, taquillas y zonas de prensa demasiado pequeñas para la categoría, gradas inaccesibles... pero lo único que quedó inmaculado fue el césped. La Xunta prometiera un terreno de nivel Champions y en su inauguración lo sirvió, llevando a diversos periodistas a afirmar que quien jugara mal en O Couto, es porque no le daba el nivel.

¿Qué pasó con aquel césped impecable?

¿Que pasó, entonces, para que aquel verde impecable pasara en 15 meses a ser un supuesto ‘patatal’? La respuesta comienza en el verano de este último año, el más cálido de la historia en Ourense. Las altas temperaturas dejaron como principal consecuencia la brutal vaga de incendios que azotó a la provincia, pero también provocó que en julio la hierba de o Couto desarrollase enfermedades causadas por los hongos «tratadas de inmediato», como informó a este medio la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

A estas condiciones se le añade la de Luis Seara, portavoz municipal de BNG, que asegura que durante el periodo estival el mantenimiento del terreno de juego estuvo a cargo de un único empleado, personal insuficiente para el verde. Eso sí, la patología fungosa fue solo un atenuante que se sumó al principal problema de la instalación: la sobrecarga que conlleva que dos equipos semiprofesionales jueguen en él.

Los operarios de O Couto trabajan en el césped dañado más próximo al área de gol / Iñaki Osorio

Un campo sobreexplotado

Durante esta temporada, O Couto ha albergado con las ligas, la Copa del Rey y la Copa Federación hasta cuatro competiciones diferentes al mismo tiempo, por lo que en muchas ocasiones se han disputado dos partidos por semana. Esto, como es obvio, afecta gravemente a la adecuada recuperación y saneamiento del terreno, y completa el cóctel perfecto para que el césped presente su serie de imperfectos.

Eso sí, la Xunta y la empresa contratada para su mantenimiento ya están manos a la obra para darle un lavado de cara al campo ourensano antes de la visita del Athletic. Desde hoy ya se podía ver en O Couto maquinaria, que, como indica la consellería, trabaja en sustituir las zonas más dañadas por tepes nuevos y sementar, picar y airear el verde para que estea en las mejores condiciones posibles.

La actuación, sin embargo, no se libra de críticas por parte de los adeptos al fútbol ourensano, que señalan una cierta hipocresía al llevar a cabo las reformas ahora y no en el calendario habitual: «Tiene que venir el Athletic Club a Ourense para que hagan algo, no vale que vengan Pontevedra, Numancia o Unionistas. Seguro que la reparación estaba programada por si venía el Real Madrid», comentaba hoy un aficionado de la UD Ourense en la aplicación X.

La solución, difícil de divisar

Que la principal causa del desgaste del campo (un sobreuso del campo al haber dos equipos) sea un condicionante ya presente cuando se planteó la reforma de 2021 invita a reflexionar si la remodelación previno todas las necesidades con las que contaba O Couto, algo que el portavoz del BNG, Luis Seara, niega con firmeza. Por parte de la Consellería responsable del estadio, afirman que «a Xunta xa busca solucións» a la sobrecarga de partidos en las instalaciones ourensanas, pero sobre el papel, las medidas factibles parecen disiparse: pedirle a uno de los equipos que se traslade al campo de Oira (en el que jugaron durante la remodelación del césped) parece ilógico por cualquiera de las partes, y la construcción de un nuevo estadio o ciudad deportiva anexa al Couto que propone el partido nacionalista resuena utópico tras la reciente inversión millonaria.

En tan solo 7 días sabremos si los trabajos de parcheado permitirán a la ciudad de Ourense lucir de gala antes los ojos de aficionados de toda España, y que el campo de O Couto esté en las mejores condiciones para disfrutar de un apasionante Ourense CF-Athletic Club. De momento, lo que sí que se ha confirmado es la presencia de gradas supletorias, y la implantación de un dispositivo policial especial para que el encuentro se celebre sin ninguna incidencia.