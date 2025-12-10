Dos milenios de historia a la luz

Las historias de los vecinos más ancianos sobre el castro de Trelle, con relatos como el impacto que a mediados del siglo XX causó la construcción de una pista de acceso a una torre de vigilancia de incendios —la obra horadó el entorno por esa vía de paso, pero a la vez hizo más accesible un lugar por explorar— despertaron la curiosidad de los jóvenes Pablo y David Sabucedo, entre otros apasionados por la tradición y el patrimonio de los municipios de Toén y Barbadás, alentando las ganas de saber y poner en valor los vestigios del pasado de su zona. Para recuperar la memoria nunca es tarde. La asociación cultural Amigos do Patrimonio de Toén desarrolla un proyecto amplio y ambicioso, con un afán divulgativo y de dinamización vecinal y cultural, para poner en valor los lugares con historia y encanto patrimonial en Toén, gracias a los testimonios de los vecinos y a la investigación de documentos históricos. El yacimiento arqueológico de Trelle es una de las iniciativas más relevantes de las líneas de acción. En la recuperación del enclave también ha sido decisiva la implicación de la asociación Porta da Cadea, de Sobrado do Bispo (Barbadás). Las dos entidades vecinales impulsaron la primera campaña arqueológica en Trelle, en el verano de 2024, tras recaudar 19.000 euros para financiar los trabajos iniciales con fondos propios. Esa iniciativa que nació de la sociedad civil tiene continuidad en una nueva campaña, en marcha, en la que la Consellería de Cultura invierte más de 16.000 euros.

Vista aérea de la zona de excavación en el castro de Trelle. / CEDIDA

«É un proxecto que vén de abaixo a arriba, que conseguiu a implicación da comunidade e tamén a colaboración dos dous concellos, cunha alianza para solicitar a subvención que financia esta segunda campaña», indica Pablo Sabucedo, el presidente de Amigos do Patrimonio de Toén. La nueva intervención se desarrollará en una superficie de 80 metros cuadrados, dando continuidad a los sondeos de 2024, de 45 m2 en Toén y 35 en Barbadás. Tras la excavación arqueológica se realizará el tapado provisional, con elemento diferenciador y tierra, hasta definir una actuación de consolidación y restauración según los resultados y estado de conservación de los restos. Para ese objetivo tendrá que definirse en su momento un proyecto de actuación específico. «A finalidade desta actuación é seguir afondando na caracterización do ben e mellorar e ampliar o seu coñecemento científico e tamén achegar información relevante cara a planificar con maior eficacia futuras actuacións de escavación e de valorización», resume la Xunta.

El delegado en Ourense de la administración gallega, Manuel Pardo, y los alcaldes de Barbadás y Toén, Xosé Carlos Valcárcel y Ricardo González, visitaron el yacimiento este martes, donde avanzan los trabajos para hacer emerger este enclave. «Hai dúas murallas perfectamente construídas e unha vivenda circular duns dous metros e medio de diámetro, xa escavada, da cal se conserva todo o perfil da parede», indica Pablo.

Pode ser o castro de maiores dimensións, en hectáreas, dos que están máis próximos á cidade de Ourense

En el yacimiento se localizaron restos de una ánfora de la Bética, un tipo de vasija de la antigüedad que llegó a Trelle en algún intercambio comercial, tras cruzar la Península. Entre las paredes de la muralla se encontró el trozo de un asa. «As evidencias atopadas polo momento indican que a datación pode corresponder ao cambio de era, hai dous mil anos, durante a romanización, pero a ocupación puido ter lugar desde tempo antes e ata tempo despois», indica Pablo.

A unos 600 metros de altitud, desde el castro de Trelle se ve la ciudad de Ourense al completo, a unos ocho kilómetros de distancia. Desde la atalaya que fue un enclave habitado hace al menos dos milenios se divisa también el valle de Arnoia y una parte del que riega el Miño, en el que se elevaba otra ‘ciudad’ de los antiguos pobladores de nuestra historia: el castro de San Cibrao de Las, en San Amaro. «As parroquias pequenas e medianas dos arredores de Trelle teñen unha orixe que está ligada ao castro», dice Sabucedo.

En la actualidad, mientras las obras arqueológicas profundizan en la dignificación histórica del enclave, Trelle es un paraje natural que atrae a senderistas, corredores y amantes de las bicicletas de montaña. «É unha zona emblemática, que ten interese turístico e cultural, ademais de valor histórico. Pode ser o castro de maiores dimensións, en hectáreas, dos que están máis próximos á cidade de Ourense».

La Xunta ha programado este año 81 actuaciones arqueológicas en Galicia, 15 en la provincia, con una inversión aquí de 260.000 euros. «A nosa historia pasada, actual e futura é froito dun legado que temos obriga de conservar. Aínda nos ten moito que contar», subraya Pardo.