Un incendio iniciado en un almacén afecta a una industria en O Barco
Un bombero fue trasladado en ambulancia al hospital tras sufrir una indisposición durante el operativo de extinción
Dos naves contiguas resultaron afectadas y la cubierta colapsó
J. F.
Una columna de humo denso, visible desde distintos puntos de O Barco de Valdeorras, evidenciaba la virulencia de un incendio industrial declarado sobre las 15:30 horas de este miércoles en el complejo industrial, en la Avenida de Galicia, de la empresa Cedie, dedicada a manufacturas del sector metalúrgico, entre otras líneas de trabajo.
Un agente de la Policía Local que se encontraba de patrulla llamó al 112 para alertar del suceso, indicando en esa comunicación que un humo intenso salía por las ventanas superiores de una nave.
Bomberos del GES de Valdeorras y del consorcio provincial, así como la Guardia Civil, trabajadores sanitarios del 061, efectivos de Protección Civil y también personal del distrito forestal, de manera preventiva, acudieron al lugar para dar respuesta a esta emergencia. Durante el operativo, un bombero sufrió una indisposición y fue trasladado en ambulancia al hospital comarcal, tras una primera asistencia en el lugar.
Dos naves industriales han resultado afectadas, una en mayor medida, por un fuego que comenzó en una instalación tipo almacén. El techo de la nave más afectada colapsó, según indica el 112 y confirma el alcalde, Aurentino Alonso, que acudió a la zona y estuvo presente durante el operativo de intervención.
En este complejo industrial de Valdeorras se registró un incendio en febrero de 2022, que ocasionó cuantiosos daños materiales, en otro punto del recinto. El incendio de este miércoles no afectó a productos químicos ni potencialmente tóxicos, de manera que el humo no entrañó riesgo para la población. «Fue nuestra primera preocupación», indica el regidor.
La densa columna de humo fue cambiando de color según el fuego devoraba distintos elementos de la nave en la combustión, como paneles tipo sándwich y estructura de madera de la cubierta. En el almacén donde comenzó el incendio no había nadie trabajando en ese momento. Las causas se investigarán. Entre las hipótesis iniciales se baraja un posible cortocircuito.
