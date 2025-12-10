Excelencia ‘made in’ As Lagoas

Aunque se dice que el mayor premio para un estudiante es la educación, recibir 1.000 euros por tener las mejores notas de Galicia nunca está de más. Esa fue la cantidad que 20 alumnos de ESO y otros 20 de Bachillerato recibieron por parte de la Xunta de Galicia como parte de los premios al rendimiento académico en el curso 2024/25. De ellos, 5 se otorgaron en Ourense, una cifra que aunque parezca pequeña, supone un éxito al tener en cuenta que solo el 9% de los menores que estudian en Galicia lo hacen en la provincia termal (desde infantil a Bachillerato hay casi 30.000 alumnos en las aulas ourensanas).

Pero lo noticioso no se encuentra en este dato, sino en el reparto de institutos, pues de los cinco expedientes que se premiaron, tres pertenecen al mismo centro educativo: el IES As Lagoas, que fue representando por Iria Mei Blanco Rodríguez, Elena Flórez Sánchez y Joel Sánchez Martín.

La excelencia de Iria Mei

Iria es la más benjamina del grupo, pues es la única alumna que consiguió la mención por su etapa en la ESO. La cerró el año pasado con una media global de 9,8, que completó con una puntuación de 37,6 sobre 40 en la prueba específica global que la Xunta hizo a todos los estudiantes con más de un 9 para determinar los premios. «Estaba muy feliz, no me lo podía creer porque había estudiado muy poco», cuenta sobre ese examen extra, aunque contaba con ser convocada ya que lleva toda la vida siendo de las primeras de su clase. Achaca sus buenos resultados a su capacidad para retener información, pero que no significarían nada sin disciplina: «Son mis ganas de querer hacer las cosas bien. Intento practicar bastante y memorizar lo mínimo, porque el entender es la mayor parte de todo», explica.

Y es que la gestión es indispensable cuando se tiene una vida tan activa como la de Iria Mei, pues entre las horas de estudio para sacar todo sobresalientes tiene tiempo suficiente para tocar el piano, la guitarra y practicar escalada, aficiones que lejos de agobiarla, le ayudan a despejarse para afrontar mejor la rutina escolar. Ahora cursa 1º de Bachillerato en el mismo IES As Lagoas, donde es capaz de mantener las mismas excelentes notas, y aunque sabe que quiere estudiar una carrera de la rama científica, todavía no tiene claro su futuro, pero conseguir plaza en las carreras más demandadas no será un problema si continúa con esta dinámica.

Excelencia ‘made in’ As Lagoas | FDV

El éxito de Elena Flórez

Y si no que se lo digan a su compañera de centro, Elena Flórez Sánchez, una de las dos estudiantes que consiguió el premio por su trabajo en Bachillerato y que ahora estudia Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. La alumna ya había sido noticia en junio, cuando el 13,7 sobre 14 que obtuvo en la PAU la convirtió en la mejor nota de selectividad de Ourense, y este nuevo reconocimiento fue, dice, «unha forma perfecta de rematar o curso, porque sentín que se premiaba o esforzo de todo o Bacharelato».

Elena afrontó la preparación de la selectividad con una organización milimétrica: tras unos días de descanso después de los exámenes finales, pasó a estudiarlo todo desde cero, dándole hasta tres vueltas completas a los temarios. Durante las semanas previas acudía a la biblioteca «de nove a nove», pero ir acompañada de sus amigas y pareja lo volvió más llevadero: «Dentro do que cabe, pasámolo moi ben estudando».

Ese equilibrio ha sido una constante para ella: durante el Bachillerato practicó voleibol durante todo el curso —excepto las tres semanas de preparación de la selectividad— y ahora, ya instalada en Madrid, intenta mantener hábitos deportivos en el gimnasio. «Non pode ser todo estudar», afirma, convencida de que moverse la ayuda a desconectar y a organizarse mejor.

Su salto a la universidad está siendo intenso, pero ilusionante. Eligió marcharse a Madrid por vivir una experiencia nueva, y reconoce que está disfrutando tanto de la carrera como de la ciudad. «Medicina gústame moitísimo, é todo sobre o corpo humano e a saúde, e paréceme cada vez máis interesante», dice. Las dinámicas de estudio han cambiado: aunque mantiene su disciplina, se enfrenta a más cantidad de temario y a ritmos diferentes, como comprobó con sus dos primeros exámenes, pero por el momento los resultados llegan con la misma eficacia.

Para quienes este año se preparan para la selectividad, Lorena tiene un mensaje claro: «Hai que dalo todo. Son unhas semanas de esforzo intenso, pero merece a pena. Se das todo o que tes, a nota será a recompensa. Ademais, despois tes un verán longuísimo para descansar, así que hai que aproveitar o momento».

Excelencia ‘made in’ As Lagoas | FDV

La constancia de Yoel Sánchez

Yoel Sánchez Martín, compañero de clase de Elena, completa la lista. Él consiguió un 36 sobre 40 en la prueba específica tras una muy buena nota en la selectividad, y aunque salió contento de este examen, fue una alegría ganar, ya que no se lo esperaba por el alto nivel del alumnado. En su caso, lo que le llevó a poder acceder a la carrera con una buena nota fue la constancia: «Segundo de Bachillerato es un curso denso y el tiempo es bastante corto, por lo que hay que estar desde el primer momento intentando repasar un poco, y no se puede dejar todo para el final», cuenta.

Por eso mismo, recomienda «estudiar poco a poco, y aprovechar las vacaciones de Navidad y Semana Santa para subir el nivel, para que luego el último mes de la PAU sea solo un repaso». Ahora estudia Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela, pasión que se le despertó desde bien pequeño. Al igual que Lorena, ha notado cambios en cómo se afrontan las materias, pero en su caso apunta principalmente a la organización: «Al no haber un examen cada semana, como sí había en segundo, hay menos presión del día, pero hay que estudiar lo mismo o más. Lo diferente es que aquí tú decides cómo gestionar tu tiempo y el estudio, y lo prefiero porque me siento más libre así», afirma.