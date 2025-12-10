El cuerpo sin vida encontrado en un edificio de la Avenida das Caldas es de un hombre
Redacción
Ourense
El cuerpo sin vida localizado el pasado sábado en el bajo de un edificio abandonado de la Avenida das Caldas, en la confluencia con la Avenida de Santiago y Basilio Álvarez, estaba en descomposición y ha sido necesario realizar gestiones forenses. El cadáver, en el que no se observaban signos de violencia aparentes, es de un hombre. La Policía Nacional continúa investigando para concretar la identidad de este varón fallecido, aunque permanece a la espera de los resultados de ADN. Según los vecinos del barrio de A Ponte, en la planta baja del edificio abandonado —este inmueble y el contiguo fueron adquiridos por el Concello en 2022—, es habitual la presencia de personas okupas y con problemas de adicción a las drogas.
