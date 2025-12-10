Acusado de una estafa con el bono de 100 euros tras usar los datos de un cliente de telefonía

El bono de 100 euros del Concello de Ourense, que la institución gobernada por Gonzalo Jácome repartió entre la población de Ourense pocas semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, movilizó 10 millones de euros para incentivar el consumo en el comercio y en la hostelería de la ciudad. Todas las personas empadronadas en el municipio tenían derecho a solicitar la ayuda, con independencia de su nivel de ingresos. La tramitación podía realizarse de forma presencial, pidiendo una cita, pero fundamentalmente se cursó a través de una web del Ayuntamiento, desde la que se descargaba el bono en un ordenador, un móvil o una tableta. Esa convocatoria con multitud de beneficiarios dio lugar, también, a numerosos fraudes. Hubo más de un centenar de perjudicados. En los últimos meses, los dos juzgados de lo Penal de Ourense han registrado varios juicios para resolver estas estafas, varias saldadas con una sentencia de conformidad. Este martes había una vista señalada por uno de estos casos de fraude, pero el juicio no llegó a celebrarse. La magistrada acordó la suspensión debido a que los testigos no acudieron.

En esta causa hay un acusado de utilizar los datos que el perjudicado le había facilitado a finales de 2022, cuando el encausado trabajaba entonces como comercial de telefonía a domicilio. Presuntamente, el sospechoso cubrió el formulario del bono de 100 euros con los datos de la víctima y se descargó la ayuda en su móvil. El 11 de abril de 2023 hizo una compra en un comercio de electrodomésticos, un pago que cargó al bono a nombre del perjudicado. El Concello emitió un nuevo vale para el verdadero titular. La Fiscalía solicita una condena de quince meses de prisión para el presunto estafador.