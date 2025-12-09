La Xunta apoya la compra del Balneario de Molgas

La Xunta de Galicia respalda la reapertura del Balneario de Baños de Molgas, una instalación con más de siglo y medio de historia cuya compra acaba de completar el grupo Punta 25 Hotels. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, mantuvo esta semana una reunión con el director general de la compañía, Agustín Pescador, para conocer los planes del nuevo propietario, que prevé recuperar el establecimiento como hotel-balneario de cuatro estrellas.

Oportunidad para el municipio

En el encuentro participaron también el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el alcalde de Baños de Molgas, Manuel Ángel Fernández. Según trasladaron, la recuperación del complejo representa una oportunidad para el municipio, tanto por su capacidad de generación de empleo como por su potencial para atraer visitantes y fijar población en el rural.

Plan de Turismo Termal

La Xunta destacó que esta actuación se enmarca en el Plan de Turismo Termal, con una dotación superior a los 10 millones de euros hasta 2028. Esta hoja de ruta busca modernizar, diversificar y fortalecer un sector en el que Galicia aspira a consolidarse como referente, aprovechando recursos naturales y patrimoniales únicos. El balneario de Molgas, inaugurado en 1873 y ubicado en plena Vía de la Plata del Camino de Santiago, es considerado un icono dentro de la oferta gallega.

Ayudas e iniciativas en marcha

Dentro del marco de apoyo al sector, el Gobierno autonómico tiene en marcha varias líneas de ayudas para impulsar proyectos tractores vinculados al termalismo, desde la creación de nuevos hoteles balneario y talaso hasta la reforma de establecimientos ya existentes. Además, Turismo de Galicia desarrolla el proyecto Galicia Spa Pilgrimage, que combina rutas xacobeas y termalismo para desestacionalizar la demanda y reforzar la imagen internacional del destino.