San Xoán de Río, primer concello de Ourense con un distintivo por su compromiso con la igualdad

Desde el rural, y en una actitud de resistencia contra la despoblación y el conformismo, el concello de San Xoán de Río se presenta como modelo y referente en ámbitos donde otros municipios de mayor tamaño aún van a la zaga. Este pequeño concello del Macizo Central de Ourense es el primero de la provincia que recibe el distintivo SG CITY 50-50 a favor de la igualdad de género, una certificación de rango internacional.

«Este recoñecemento prodúcese durante os dezaseis días de activismo e ás portas da celebración do Día dos Dereitos Humanos, o 10 de decembro, subliñando que a igualdade é un dereito fundamental e un piar esencial para o benestar e o progreso do noso territorio. A política local estase a consolidar como un actor clave na promoción da igualdade, especialmente cando esta se converte nunha liña estratéxica do goberno municipal», resalta el alcalde de San Xoán de Río, Xosé Miguel Pérez Blecua, que además es el diputado provincial de Nuevas Tecnologías, Reto Demográfico y Dinamización Rural.

«O distintivo acredita que o Concello está a traballar para mellorar as competencias de xestión municipal e reforzar as capacidades técnicas e políticas en materia de igualdade , así como para corrixir prácticas discriminatorias e relacións de poder inxustas , facilitando a integración da perspectiva de xénero nas políticas públicas do territorio», valora Blecua. «A igualdade é unha responsabilidade de toda a sociedade e un motor para o progreso local».