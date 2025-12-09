Reconocimiento a tres centros de Ourense por su implicación contra el acoso

La Xunta reconoce la labor de un total de dieciséis centros educativos de Galicia —tres de ellos, en Ourense—, por su compromiso con el fomento de la convivencia y el bienestar en las aulas, y la prevención del acoso escolar. Las mejores iniciativas han sido galardonadas en los premios ConVivimos y Tolerancia cero contra el acoso. En la edición de 2025, recién publicada por la Consellería de Educación, aparecen entre los centros reconocidos tres de la provincia ourensana.

En el certamen ConVivimos, con el que la Xunta pone en valor los proyectos desarrollados en los colegios e institutos que impliquen un alto grado de compromiso con la mejora de la convivencia escolar, el CEIP O Castiñeiro, de Laza, ha obtenido el tercer premio en la categoría de centros de Primaria. La recompensa es de 1.000 euros.

El premio Tolerancia cero contra el acoso fomenta la participación del alumnado en programas que estimulen su implicación en el respeto a los derechos humanos, a través de acciones concretas contra el ‘bullying’ y el ciberacoso, y de cuidado y acompañamiento de las víctimas. En Ourense, el colegio Rosalía de Castro, de Xinzo, logra el segundo premio —4.000 euros— en la categoría de Primaria, igual posición que el instituto Lauro Olmo, de O Barco, entre los de Secundaria.