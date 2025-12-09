No quería pagar 4,20 euros en un parking de Ourense, rompió la barrera y ahora debe abonar 1.553

Tenía que pagar 4.20 euros por el estacionamiento de su vehículo en el aparcamiento subterráneo de uso público de Juan XIII, en el centro de Ourense. Pero en lugar de pasar por caja decidió abandonar el recinto forzando y rompiendo la barrera de salida hacia el parque de San Lázaro. Esa conducta constituyó un delito por el que el responsable se sentó este martes en el banquillo del juzgado de lo Penal 2 de Ourense.

El encausado, nacido en Rumanía, admitió los hechos y se conformó con una pena de multa, un total de 540 euros. Además, deberá pagar una indemnización de un total de 1.013 euros, de los cuales 713 recaerán en la compañía aseguradora y 300 en la empresa que gestiona el aparcamiento. Por no querer pagar un tique de 4,20 euros, a este conductor le sale la cuenta, al final, en 1.553 euros.

Los hechos son de hace tres años. Sobre las 21.30 horas del 11 de noviembre de 2022, el encausado recogió un vehículo, propiedad de su padre, que había estacionado en el parking de Juan XXIII. «Con ánimo de causar un detrimento económico» —dice la Fiscalía en su escrito, que se convierte en hechos probados con la conformidad—, el conductor se marchó sin abonar el tique y causando desperfectos en la barrera de salida, al forzar el obstáculo.