Ourense roza los 900 pisos en venta a precios de 150.000 a 1.125.000 euros

Los balances del mercado inmobiliario gallego no dejan de arrojar curiosidades, a veces insólitas. Ourense, sin plan de urbanismo y con una población de poco más de 106.000 habitantes, es la segunda ciudad gallega en número de casas y pisos en venta. Son en total 1.283 propiedades, frente a las 1.703 que tiene Vigo, una ciudad que triplica en población a Ourense. Son datos del último estudio, recabados hasta el 17 de noviembre, de Agalin, la Asociación Galega de Inmobiliarias, de acuerdo con la oferta de sus locales asociados.

Sin embargo, casi el 70% de la oferta en venta en el mercado corresponde a pisos, 897 en total, frente a las 386 casas en la ciudad. Los precios se disparan. El hecho de que Ourense cuente con una oferta que no está a la zaga ni de Vigo no quiere decir que los precios sean bajos. Según este mismo informe, casi el 48% del total de pisos a la venta tienen tres dormitorios, es decir, responden al perfil medio que solicita el cliente, y el precio medio es de 249.000 euros.

En este mismo espectro, en el de los pisos de tres dormitorios, el pico lo ponen los que superan el 1.100.000 euros. Hay otros 195 pisos —dato que representa el 40,46% de pisos en venta en el municipio de la capital— que tienen cuatro dormitorios, son un poco más grandes de la media, pero los precios también oscilan entre una media de 354.525 y 1.125.000 euros. Los pisos más baratos, en la categoría de apartamentos, con un solo dormitorio, son una oferta casi insignificante. Hay 17 en el mercado, y sus precios oscilan entre los casi 150.000 euros y los 285.000 euros, según este mismo informe.

Las transmisiones de propiedad después de la herencia son algunas de las causas de que en una ciudad sin plan de urbanismo, y en la que ha caído en picado el número de viviendas de nueva construcción, con largas esperas de año y medio y dos años por una licencia, sea la segunda de las siete grandes ciudades gallegas que, según los expertos de Agalin, tienen más viviendas a la venta en el mercado. Muchos de ellos son antiguos y no en muy buen estado. Algo que se repite también en las viviendas unifamiliares que, en muchos casos precisan una importante reforma.

Casi la mitad sin garaje

Solo el 52,84% de las viviendas tiene garaje. Algo que afecta en un porcentaje mayor a las casas en venta, de las que solo 50,78% tiene garaje. Entre los pisos en el mercado, el dato sube al 53,75%.

Entre los pisos en venta con garaje, según número de dormitorios, hay los siguientes precios medios: Ourense se sitúa como la segunda ciudad gallega en número de viviendas en venta, después de Vigo, con una gran diferencia con relación a otra gran ciudad gallega, A Coruña, que tiene 912 viviendas en venta, de las cuales 825 son pisos, es decir, más del 90%, y solo 87 son casas. Los precios para una vivienda media de tres dormitorios están en los 244.000 euros, casi 250.000 euros más que en Ourense. Sin embargo, el piso más caro oscila entre los 480.000 euros de una vivienda de un dormitorio y los 1.800.000 euros para una vivienda de lujo de 1.800.000 euros.

Por lo que respecta a las otras cuatro ciudades gallegas, Lugo es la tercera con más viviendas en venta, 820 en total, es decir, a mucha distancia de Ourense. En Ferrol hay, según los datos del mes de noviembre de este año de la Asociación Galega de Inmobiliarias, 572 casas y pisos en el mercado. Le siguen Santiago de Compostela, con 559 ofertas, y finalmente Pontevedra, con la oferta más baja, con 428 pisos y casas en total.

Queda claro, a tenor de este informe de Agalin, que Vigo arrasa en precios en comparación con las otras ciudades gallegas, pues si bien el coste medio de un piso de tres dormitorios no llega a los 400.000 euros, el más alto de gama en ese tamaño llega a superar 1,3 millones de euros. Cuando se trata de pisos algo más grandes, de cuatro dormitorios, el precio medio en la capital olívica no baja de los 544.000 euros y el tope de gama en ese tamaño está en los 2,8 millones de euros.