Allariz: el pueblo ourensano que compite con Vigo y que triunfa con su Navidad sostenible

Era de esperar que el puente de la Constitución trajese consigo una cantidad de kilómetros recorridos que sólo podrá igualar Papá Noel con su trineo el próximo día 25 de diciembre. Una multitud de familias aprovecharon las vacaciones que brindaban los festivos de la carta magna y la Inmaculada para hacer turismo, y miles de personas se metieron en sus coches entre el día 6 y 8, entre los que la DGT estima que se llevaron a cabo 5,7 millones de desplazamientos por carreteras españolas para visitar zonas turísticas de descanso o tradición navideña.

De esa infinidad de recorridos, un 14%, es decir, sobre 800.000 viajes, se realizaron previsiblemente en vías gallegas. Y aunque el lucerío de Vigo registró buena parte de esos conductores (y si no, que se lo digan a quien quisiera pasar por la Porta do Sol el domingo), otras familias decidieron tomar la A-52 para visitar el concello ourensano en el que la Navidad se vive con la misma intensidad, pero desde otra perspectiva: centenares de turistas contemplaron durante estos días la decoración festiva de Allariz, la que puede presumir de ser la más sostenible de España.

Una «oda» al reciclaje

Y es que cuando otros optan por llenar su centro de mercadillos infinitos y grandes compendios de LEDs, que en ocasiones convierten las calles en un parque temático, el municipio alaricano opta por materiales naturales y el buen hacer vecinal. De esta forma, 12 escenarios navideños surgen en la villa de 6.000 habitantes para complementar su ya de por sí interesante patrimonio, y todo en un entorno en el que las luces nocturnas no deslumbran, sino que realzan lo ya bonito.

Además, este año la etiqueta de «sostenible» no le viene de regalo, pues la decoración de este 2025 es una «oda» a la gestión del medio ambiente. «Absolutamente todo o que temos este ano é reciclado, non só os materiais. Os vehículos que hai nas paradas son cedidos por entidades, e os escaparates e fachadas están reutilizados doutros anos», cuenta María López, concelleira de Turismo en Allariz. Este plan «totalmente diferente a calquera lugar» atrae principalmente a un público familiar de Galicia, Castilla y el norte de Portugal, pero el gobierno local mantiene en el centro de su estrategia a los vecinos: «Queremos que tamén sexa atrativo para a xente de Allariz, e que non sintan a vila masificada. Por iso mesmo tampouco ofrecemos viaxes grupais ou transporte público. Buscamos que quen veña o desfrute de verdade, non morrer de éxito», explica.

Turismo pausado y con encanto

Fueron muchos los que ayer lunes aprovecharon el último día festivo para comprobar si el encanto que se vendía en miles de medios era realidad, y parece que la mayoría no quedaron decepcionados. Carmen, Rufino, Elvira y Nacho vinieron desde Madrid para pasar el fin de semana por Ourense y sus alrededores, y no descubrieron la oferta de Allariz hasta que les salió la opción de hacer un tour en una conocida aplicación turística, y no se arrepienten de su elección: «No conocíamos el pueblo, pero nos ha gustado mucho. Por lo que nos contaron no esperábamos ver el pueblo así, pero es una sorpresa para bien, es un contraste respecto a cómo se vive la Navidad en otros sitios», comentan.

Una alternativa enxebre

De un poco más cerca llegaron Alejandro, Patricia y su hija Alejandra, que como visita del puente de la Constitución eligieron recorrer los 100 kilómetros que separan Allariz de su natal Mos. Cuentan que no es la primera vez que visitan la villa, a la que suelen ir cuando quieren una escapada, pero que llevaban tres años sin visitar y a la que nunca acudieron en época navideña. En familia, contemplan el escenario «Canto de Nadal» instalado en la Praza de Abaixo, lo que definen como «unha cousa totalmente distinta a Vigo».

Recomendación que no decepciona

También los hay quien viene aconsejados por los locales. Lucas, de Verín, ha «arrastrado» a sus amigos leoneses Marga, Elena y Marcos para conocer la provincia, y tras estar por Celanova y la ciudad de As Burgas, no se podían perder el decorado alaricano. Y aunque se les pilla nada más aterrizados en la comarca de Maceda, notaron desde el primer instante: «Ya desde que llegas sientes que cada rincón esconde una sorpresa, es muy bonito», cuentan los castellanos al ver el montaje «O noso minimundo» situado al lado del Río Arnoia. «Esto es más enxebre, más nuestro», añade el verinés.

