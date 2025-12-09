Monterrei anuncia sus actividades navideñas
El concello de Monterrei ya tiene preparada su Navidad, y ha anunciado las actividades que llevará a cabo en el mes de diciembre. La reforma en la que se encuentra inmersa la Acrópole de Monterrei no impedirá disfrutar de las fiestas, que ya empezaron el domingo con un paseo micológico. A él se le sumarán los próximos día un taller de coronas de adviento.
