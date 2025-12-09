Molestó en un autobús y se resistió a los guardias civiles: «Pégame un tiro»

Se comportó de manera inadecuada con agentes de la Guardia Civil después de causar molestias en un autobús. Su caso, por hechos de hace tres años y medio, llegó a juicio en Ourense hace una semana. El acusado reconoció la autoría y se conformó con una condena de multa: 900 euros en total, una cantidad que podrá abonar en cuotas mensuales de 100 euros para así saldar el delito de resistencia a agente de la autoridad por el que es sentenciado, en una resolución que ya es definitiva, después del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, un pacto que el encausado ratificó en la sala de vistas del juzgado de lo Penal 2 de Ourense, el pasado 1 de diciembre.

El 9 de junio de 2022, el acusado viajaba en un autobús que hacía su ruta por Ourense. El incidente tuvo lugar en torno a las 19:30 horas. El pasajero iba molestando al conductor. A la altura del kilómetro 584.6 de la nacional N-120, el profesional requirió la intervención de dos agentes de la Guardia Civil que se encontraban realizando un control preventivo en ese lugar. Los funcionarios de la autoridad pidieron al encausado que se bajase del autobús y se identificase, pero él se negó, reiteradamente, «actuando con ánimo de impedir el legítimo ejercicio de la función policial», refleja la resolución.

Según se considera probado tras el acuerdo de conformidad, el hombre llegó a abalanzarse sobre un guardia civil e incluso intentó agarrarlo del cuello, pero no pudo alcanzarlo. A continuación, el encausado gritó a los agentes que realizaban la intervención: «Os vais a cagar, espero que tengáis dinero en la cuenta, porque de esta me jubilo».

También les manifestó otras frases fuera de tono y despectivas: «pégame un tiro, joder»; y «vas a flipar, bobín, tonto». La sentencia dictada por el juzgado de lo Penal 2 de Ourense añade que este acusado trató de adentrarse en los carriles de circulación, y se lanzó contra la superficie pavimentada, teniendo las manos esposadas, momento en el que amenazó con romperse un brazo.