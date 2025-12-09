Huelga de los médicos: «Paramos por nuestra salud y la tuya»

Disparidad de datos, entre el Sergas y los sindicatos, en cuanto al seguimiento en la primera de cuatro jornadas de huelga de los médicos en contra del borrador de estatuto marco del Gobierno y por una reivindicación de condiciones laborales y salariales mejores, frente a situaciones actuales como las guardias de 24 horas —con semanas de hasta 90—, la falta de personal y la sobrecarga asistencial. El Colegio de Médicos de Ourense apoya esta movilización, que en Galicia respaldan los sindicatos de facultativos O’Mega y Simega. La entidad profesional considera imprescindible lograr, con un estatuto propio, «condiciones dignas, estabilidad y una sanidad segura y de calidad para todos. Cuidar a quienes cuidan es proteger el futuro del sistema sanitario».

«Paramos por nuestra salud y la tuya»; «con tanto desgaste la medicina se va al traste»; «derechos recortados, pacientes olvidados», o «un marco sin calidad solo crea mediocridad» fueron algunas de las consignas de los profesionales que se concentraron este martes. La protesta seguirá cada día hasta este viernes, cuando se prevé la manifestación más nutrida.

Los médicos que se movilizaron ayer en Ourense recorrieron el entorno del hospital, este martes. / FdV

En la primera jornada, el seguimiento de la huelga en el hospital de Ourense alcanzó el 21,59% en el turno de mañana y el 2,5% por la tarde, según el Sergas. O’Mega eleva ese dato incluso al 80% en los hospitales, afectando a consultas y actividad quirúrgica, salvo la urgente y oncológica. En algunos centros de salud, con escaso personal, la cobertura de los servicios mínimos impide sumarse a la huelga. Según el Sergas, en los hospitales de O Barco y Verín, el seguimiento fue del 12,28% y del 16,39% por la mañana, y del 0% por la tarde. En la atención primaria de la provincia, la Xunta cifra en un 2,99% la participación durante la jornada matinal y en un 2,7% por la tarde. La cobertura del 100% de servicios mínimos garantiza la actividad asistencial urgente y de emergencias, asegura el Sergas.