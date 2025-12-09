La feria popular de pulpo y churrasco desafía a las comidas navideñas

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, quiere parecer que las únicas tradiciones por las que la sociedad ourensana se preocupa es la colocación del abeto, la gran cena del día 25 o buscar con quien besarse bajo el acebo, pero una «imensa minoría», como decía el anuncio, salvaguarda también las costumbres propias del resto del año. Y es que el Campo da Feira de Chavasqueira, que el domingo servía de cobijo para la «Navidad entre Hermanos» en la que la comunidad venezolana y colombiana de la ciudad de As Burgas compartió sus ritos de pascuas, sirvió ayer de escenario para celebrar las costumbres gallegas con su tradicional feria popular.

La pulpeira Teresa Baranda sirve a los comensales.

Y es que a ningún auriense de bien le cae como novedad saber que los días 7 y 17 de cada mes este espacio del barrio de A Ponte se convierte en los que hoy algunos modernos llamarían «mercado gastronómico», pero que sus asiduos conocen como el tradicional día de churrasco y pulpo, sin que falte el viño do país, a por el que van cada 30 días.

Menos afluencia

El hecho de que el día señalado cuadrase en domingo obligó a trasladar, como es habitual, la celebración al día siguiente, que en esta ocasión también cuadraba en festivo por la Inmaculada Concepción. Y aunque el día no laborable parecía ser un reclamo para que al convite acudiesen más ourensanos de lo habitual, el escenario final fue todo lo contrario. Muchos aprovecharon el puente de la Constitución para conocer otros rinconces de la provincia y el país, y su contraparte que viajó para conocer la ciudad de As Burgas no reparó en documentarse sobre los días de feria popular, por lo que los pulpeiros echaron pimentón a menos cefalópodos de lo habitual. «Cuando se cambia de día, de normal viene menos gente, y entre eso y el festivo ya traje menos kilos de lo habitual», explica la pulpeira Teresa Baranda.

Eso sí, el tiempo se portó. Los 15 grados que marcaba el termómetro al mediodía, junto con la ausencia de lluvias fuertes dejó una jornada apacible para desconectar y disfrutar de la ribera del Miño con un poco de abrigo. Y por supuesto, los habituales lo aprovecharon: Erín, Mabel, Ángeles, Toño, Adela, Sara, Karina y Óscar, míticos vecinos del barrio de A Ponte, tienen el disfrutar del pulpo del Campo da Feira como una cita imperdible, a la que van cada mes: «Tiñamos dúbidas se vir hoxe ou non, pero entre que hai menos xente e o tempo agradecíase, animámonos», cuenta Erín.

También los hay de los que vienen de lejos para disfrutar de la tradición. Benjamín Vedo viene bastante con su familia, y es habitual que recorra la hora y media en coche que separa A Chavasqueira de su casa en o Barco de Valdeorras para degustar las raciones de pulpo que aquí se sirve «Esta feira é bastante boa, nós temos cepas alá e gústanos bastante o viño que se pode tomar», explica.