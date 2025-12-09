El colegio Irmáns Villar acoge un mercado solidario por Aodemper
d. a.
Ourense
El colegio Irmáns Villar celebrará este sábado, 13 de diciembre, un mercado solidario para recaudar fondos a favor de Aodemper, la Asociación ourensana de esclerosis múltiple, párkinson y enfermedades raras. Bajo el lema «O meu corpo pode fallar, pero a miña persoa non», estará abierto al público de 10.30 a 18.00 horas y contará con 25 puestos de artesanía, ropa, bisutería y productos ecológicos.
La jornada incluirá cantina e hinchables para los más pequeños y dos talleres: uno divulgativo sobre estas enfermedades y otro de manualidades. El día concluirá con un sorteo de regalos.
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Concellería de Educación del Concello de Ourense, además de numerosas entidades y empresas.
