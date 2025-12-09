Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio Irmáns Villar acoge un mercado solidario por Aodemper

d. a.

Ourense

El colegio Irmáns Villar celebrará este sábado, 13 de diciembre, un mercado solidario para recaudar fondos a favor de Aodemper, la Asociación ourensana de esclerosis múltiple, párkinson y enfermedades raras. Bajo el lema «O meu corpo pode fallar, pero a miña persoa non», estará abierto al público de 10.30 a 18.00 horas y contará con 25 puestos de artesanía, ropa, bisutería y productos ecológicos.

La jornada incluirá cantina e hinchables para los más pequeños y dos talleres: uno divulgativo sobre estas enfermedades y otro de manualidades. El día concluirá con un sorteo de regalos.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Concellería de Educación del Concello de Ourense, además de numerosas entidades y empresas.

