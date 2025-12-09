Aparece muerta la septuagenaria con alzhéimer desaparecida en Avión
Fue localizada por su hijo en un paraje montañoso
E. M.
La mujer con alzhéimer de 73 años que se encontraba desaparecida desde mediados de noviembre ha sido localizada sin vida este martes en Avión.
La septuagenaria era natural del concello ourensano de Piñor y desapareció durante la tarde del domingo 16 de noviembre, cuando se encontraba en Rubillón, en el municipio de Avión, adonde había acudido con su hijo.
Su cuerpo fue hallado por el familiar en un paraje montañoso próximo al lugar de Acevedo, en la parroquia de Baíste, en Avión. El cadáver, sin signos de violencia, se encontraba en una zona de zarzas, en un punto situado a unos dos kilómetros de distancia de Rubillón. Tras el hallazgo, el hijo avisó a la Guardia Civil.
En el operativo de búsqueda, en el que se emplearon drones y perros especializados, participaron, además de la Benemérita, los bomberos del GES de Avión, así como vecinos y varias agrupaciones de Protección Civil de distintos municipios y comarcas.
